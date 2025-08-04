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Готель "Власта" у Львові: історія радянської класики з промовистою назвою

Понеділок 04 серпня 2025 19:03
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Готель "Власта" у Львові: історія радянської класики з промовистою назвою Історія готелю "Власта", який горів у Львові (фото: ratelist.top)
Автор: Анна Шиканова

Готель "Власта", розташований на вулиці Клепарівській і який постраждав від пожежі 4 серпня 2025 року, - це колишній відомчий готель Міністерства оборони, зведений у 1976 році. Первісно його будували як тимчасове житло для військових, а пізніше відкрили для всіх охочих. 9-поверхова будівля стала добре впізнаваною в місті та мала стабільний попит серед недорогого житла у Львові.

Історія готелю "Власта", як він називався раніше та що про нього відомо у сучасні роки, розповідає РБК-Україна.

Чому "Власта" стала культовим місцем

Інтер'єри готелю не змінювались десятиліттями й ті, хто хоч раз був у цьому закладі, пам'ятають дерев'яні меблі, червоні доріжки, ліфт у стилі 80-х.

Це породило цілу хвилю мемів і спогадів у соцмережах. Проте готель залишався функціональним - його обирали студенти, спортсмени, приїжджі до львівських медзакладів.

Попри старий вигляд, у готелю була своя атмосфера - спокійна, дисциплінована, доступна. До того ж будівля була частиною міського пейзажу та мала власну легенду серед львів'ян.

У готелі понад 150 номерів на 289 осіб, великий ресторан, конференц-зал, бар, пральня, перукарня та парковка.

Ціни на номери були дуже низькими й коливалися від 400 гривень за добу. Офіційно готель "Власта" має дві зірочки.

Що відомо про пожежу 4 серпня

4 серпня 2025 року в готелі "Власта" сталася пожежа. За даними ДСНС, займання виникло на верхньому поверсі будівлі приблизно о 05:30 ранку. Було евакуйовано 17 осіб, частину даху і приміщень пошкоджено вогнем.

Пожежу локалізували до 07:00. За попередньою версією, причиною могла стати несправність в електросистемі або вибух. Причини наразі встановлюються.

Відомо про шістьох потерпілих, серед них двоє дітей. У більшості легкі травми, в однієї людини серйозні опіки. Потерпілих госпіталізовано.

Цікаві факти про "Власту"

  • Готель мав їдальню з типовим радянським меню, яку згадують донині
  • У 1990-х тут часто зупинялись делегації, спортсмени та студенти
  • До 1991 року готель мав назву "Росія", а після здобуття Незалежності його перейменували у "Власта"
  • Поруч із готелем була історична пожежна каланча, яку також добре пам’ятають львів'яни
  • Готель згадується у кількох українських серіалах 2000-х років як антураж радянської епохи
  • На початку повномасштабної війни готель приймав евакуйованих і за деякими даними, й досі у готелі проживає близько 50 переселенців.
  • У 2025 році готель був проданий

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Під час написання матеріалу були використані джерела: ДСНС України у Львівській області, Львівський портал, Вікіпедія, сайт Львівської міської ради.

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