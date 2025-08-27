ua en ru
Найвідоміший бункер лінії Арпада на Закарпатті: як оборонна система Другої світової виглядає зараз

Середа 27 серпня 2025 09:04
Найвідоміший бункер лінії Арпада на Закарпатті: як оборонна система Другої світової виглядає зараз Найбільший бункер часів Другої світової на Закарпатті (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатті, серед гірських схилів, збереглися бункери лінії Арпада - оборонної системи часів Другої світової війни, яку Угорщина будувала як щит від радянської армії. Масивні споруди мали стати неприступною фортецею, але так і не виконали своєї головної функції.

Де знаходиться найвідоміший бункер на Закарпатті та чому його так і не стали використовувати, розповідає РБК-Україна.

Що таке бункери лінії Арпада

Це потужна оборонна лінія на 600-700 кілометрів, яка створювалася угорськими військами в Східних Карпатах з 1939 по 1944 роки. Вона складалася з численних окопів, бліндажів, дотів, опорних пунктів та бетонних укріплень.

Мета - захист Карпатського вододільного хребта. Крайні елементи в українських Карпатах - перевал Дукля на заході біля міста Дукля та Яблуницький перевал на сході біля міста Рахів.

В українських Карпатах лінія фортифікаційних споруд простягалася майже на 300 кілометрів. Ще на 400 кілометрів вона розтягнулася по румунських Карпатах.

Найвідоміший бункер лінії Арпада на Закарпатті: як оборонна система Другої світової виглядає зараз

Бункер на Закарпатті (фото: facebook.com/arpadline)

Бункер у Верхній Грабівниці

Найвідоміший об'єкт - бункер у селі Верхня Грабівниця на Мукачівщині. Він являє собою комплекс з декількох бетонних казематів і підземних ходів. Споруда була призначена для розміщення гарнізону, складу боєприпасів та командного пункту.

Він має глибину 50 метрів і складається з п'яти входів, з яких чотири є довготривалими оборонними точками (ДОТами). Підземні приміщення сполучені ходами-потернами та містять інженерні кімнати, вузли зв'язку, казарми, лікарню, кухню, склади.

Хоча бункер у Верхній Грабівниці був готовий для експлуатації, він так і не був використаний у бойових діях.

Основні причини:

  • недостатня чисельність гарнізону
  • стрімкий наступ Червоної армії у 1944 році
  • зміна військової стратегії, яка віддавала перевагу мобільним підрозділам замість статичних укріплень

Яка доля у цього бункера

Бункер був частково засипаний та засмічений, але завдяки зусиллям місцевих ентузіастів та підприємців його розчистили та відреставрували.

Сьогодні бункер є історичною пам'яткою та туристичною атракцією. Там розміщено музейну експозицію і проводяться екскурсії.

Відвідувачі можуть оглянути каземати, підземні коридори та обладнання, а також дізнатися про історичні події, пов’язані з обороною Закарпаття під час Другої світової.

Найвідоміший бункер лінії Арпада на Закарпатті: як оборонна система Другої світової виглядає зараз

Бункер на Закарпатті (фото: facebook.com/arpadline)

Чому бункер залишився порожнім

  • Не встигли добудувати - частина укріплень лишилася "коробками" без обладнання й внутрішніх систем.
  • Застаріла стратегія - війна вже вимагала мобільних військ, а не статичних оборонних ліній.
  • Нестача сил - угорська армія не могла забезпечити гарнізонами всі укріплення.
  • Стрімкий наступ Червоної армії - радянські війська у 1944 році швидко прорвалися через Карпати.

Вас може зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: arpad-line.com, Карпати.Інфо, Вікіпедія, Facebook-сторінка бункера лінії Арпада

