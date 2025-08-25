ua en ru
Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

Понеділок 25 серпня 2025 19:24
Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені Яка країна найпопулярніша для відпочинку восени (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Поки туристи масово повертаються додому з відпусток, досвідчені мандрівники лише починають планувати морський сезон. Є середземноморський острів, який восени стає ідеальним місцем для тих, хто хоче і пляж, і культуру, і спокій - усе в одному.

Яка країна названа найпопулярнішою та найкомфортнішою для відпочинку восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Travel off Path.

Якщо ви все ще думаєте про відпустку, але не встигли вирватися влітку - осінь може стати ідеальним варіантом. У цей період середземноморські курорти залишаються сонячними, але вже без виснажливої спеки й туристичних натовпів.

І серед усіх напрямків вирізняється Кіпр - маленька острівна держава, яка стає однією з найпопулярніших точок подорожей цієї осені.

Сонце й море до листопада

Кіпр - найпівденніша країна Європи, розташована між Туреччиною та Північною Африкою. Завдяки такому розташуванню осінь тут тепла й тривала. У вересні денна температура сягає до +31 градуса, у жовтні тримається близько +25 градусів.

Море прогріте до +26 градусів у вересні та близько +24 градусів у жовтні, що робить його комфортним для купання. Сонячних днів 5-6 на тиждень, а дощі майже не заважають планам.

Тобто ви отримуєте класичний пляжний відпочинок, але без спеки липня й серпневого напливу відпочивальників.

Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

Маяк на Пафосі (фото: Вікіпедія)

Острів, де зустрічаються цивілізації

Попри компактні розміри, історія Кіпру вражає масштабом. За тисячоліття острів побував у складі різних імперій, і це залишило сліди в архітектурі та культурі.

Тут можна побачити все: від античних руїн і венеціанських стін до османських мечетей і британських будівель.

Найвідоміші пам'ятки:

  • Археологічний парк Като-Пафос - об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО з мозаїками давньоримських вілл.
  • Амфітеатр Куріон - стародавня споруда з панорамою на Середземне море.
  • Скеля Афродіти - місце, яке міфи називають точкою народження богині кохання та краси.

10 причин відвідати цей острів восени

Сонце майже цілий рік - понад 300 сонячних днів, навіть у жовтні можна ходити в футболці.

М'яка погода - денна температура 25-28 градусів, а море залишається теплим для купання.

Менше туристів - пляжі й старовинні міста без великої кількості людей.

Найчистіші пляжі Європи - десятки узбереж відзначені "Блакитним прапором".

Місце народження Афродіти - Скеля Афродіти залишається культовою точкою для романтиків.

Давня історія на кожному кроці - руїни Куріона, мозаїки Пафоса, венеційські й османські пам’ятки.

Тродоські гори - прохолода, виноградники, монастирі та мальовничі села.

Халумі та вино - на батьківщині знаменитого сиру та найстарішого вина "Командарія" смак зовсім інший.

Мікс культур - тут поєдналися грецькі, римські, британські та близькосхідні традиції.

Ідеальний баланс відпочинку - можна поєднати пляж, гастротури, екскурсії й трекінг.

Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

На Кіпрі найчистіші пляжі в Європі (фото: Вікіпедія)

Які курорти на Кіпрі найпопулярніші

Айя-Напа

Що подивитися. Айя-Напа відома своїми пляжами з білим піском і прозорою бірюзовою водою. Тут розташовані знамениті пляжі Нісі та Маккензі, ідеальні для сонячних ванн і водних видів спорту.

Цікаві факти. Місто активно живе нічним життям - бари та клуби працюють майже до ранку, але водночас можна знайти тихі бухти для спокійного відпочинку. Тут також варто відвідати Монастир Айя-Напа, що дав назву місту, і музей морської історії

Протарас

Що подивитися. Курорт підходить для сімейного відпочинку. Особливо популярний Пляж Фіг-Трі-Бей - спокійна вода і піщаний берег ідеальні для дітей.

Цікаві факти. Протарас славиться мальовничими скелястими бухтами та піщаними косами. Любителям активного відпочинку сподобається дайвінг у чистих водах, а романтичним парам - прогулянки вздовж берега на заході сонця

Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

Кухня Кіпру поєднує одразу декілька культур світу (фото: Вікіпедія)

Лімасол

Що подивитися. Лімассол - велике місто-курорт із розвиненою інфраструктурою. Тут поєднані сучасні готелі, ресторани та старовинні пам’ятки. Старе місто Лімассола з вузькими вуличками та середньовічним замком варто відвідати для культурного відпочинку.

Цікаві факти. Місто відоме виноробством - можна організувати дегустацію місцевих вин у винних погребах, а пляжі Лімассола підходять для купання та сімейного відпочинку.

Пафос

Що подивитися. Пафос - курорт для тих, хто поєднує пляжний відпочинок з історією. Тут розташовані археологічний парк Пафоса та мозаїки давньоримських вілл, включені до списку ЮНЕСКО.

Цікаві факти. За легендою, саме тут народилася Афродіта. Туристи люблять місцеві бухти для купання, а також численні ресторани з морською кухнею.

Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

На Кіпрі багато цікавих античних пам'яток (фото: Вікіпедія)

