Самый известный бункер линии Арпада на Закарпатье: как оборонительная система Второй мировой выглядит сейчас
На Закарпатье, среди горных склонов, сохранились бункеры линии Арпада - оборонительной системы времен Второй мировой войны, которую Венгрия строила как щит от советской армии. Массивные сооружения должны были стать неприступной крепостью, но так и не выполнили своей главной функции.
Где находится самый известный бункер на Закарпатье и почему его так и не стали использовать
Что такое бункеры линии Арпада
Это мощная оборонительная линия на 600-700 километров, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах с 1939 по 1944 годы. Она состояла из многочисленных окопов, блиндажей, дотов, опорных пунктов и бетонных укреплений.
Цель - защита Карпатского водораздельного хребта. Крайние элементы в украинских Карпатах - перевал Дукля на западе возле города Дукля и Яблуницкий перевал на востоке возле города Рахов.
В украинских Карпатах линия фортификационных сооружений простиралась почти на 300 километров. Еще на 400 километров она растянулась по румынским Карпатам.
Бункер на Закарпатье (фото: facebook.com/arpadline)
Бункер в Верхней Грабовнице
Самый известный объект - бункер в селе Верхняя Грабовница на Мукачевщине. Он представляет собой комплекс из нескольких бетонных казематов и подземных ходов. Сооружение было предназначено для размещения гарнизона, склада боеприпасов и командного пункта.
Он имеет глубину 50 метров и состоит из пяти входов, из которых четыре являются долговременными оборонительными точками (ДОТами). Подземные помещения соединены ходами-потернами и содержат инженерные комнаты, узлы связи, казармы, больницу, кухню, склады.
Хотя бункер в Верхней Грабовнице был готов для эксплуатации, он так и не был использован в боевых действиях.
Основные причины:
- недостаточная численность гарнизона
- стремительное наступление Красной армии в 1944 году
- изменение военной стратегии, которая отдавала предпочтение мобильным подразделениям вместо статических укреплений
Какая судьба у этого бункера
Бункер был частично засыпан и засорен, но благодаря усилиям местных энтузиастов и предпринимателей его расчистили и отреставрировали.
Сегодня бункер является историческим памятником и туристической достопримечательностью. Там размещена музейная экспозиция и проводятся экскурсии.
Посетители могут осмотреть казематы, подземные коридоры и оборудование, а также узнать об исторических событиях, связанных с обороной Закарпатья во время Второй мировой.
Бункер на Закарпатье (фото: facebook.com/arpadline)
Почему бункер остался пустым
- Не успели достроить - часть укреплений осталась "коробками" без оборудования и внутренних систем.
- Устаревшая стратегия - война уже требовала мобильных войск, а не статических оборонительных линий.
- Недостаток сил - венгерская армия не могла обеспечить гарнизонами все укрепления.
- Стремительное наступление Красной армии - советские войска в 1944 году быстро прорвались через Карпаты.
