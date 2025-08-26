В Україні існує діючий вулкан, про який майже ніхто не знаю: де шукати це диво природи

В Україні є своє маленьке вулканічне диво, про яке мало хто знає. Воно розташоване біля села Старуня на Івано-Франківщині. Це єдиний активний вулкан на території нашої країни та один із небагатьох у Європі.

Що відомо про цей вулкан, де він знаходиться та які легенди про нього ходять, розповідає РБК-Україна.

Як та коли з'явився цей вулкан в Україні

Старунський вулкан виник у 1977 році після сильного землетрусу в румунських Карпатах (гори Вранча). На місці старих нафтових і озокеритових розробок раптово почали вириватися газ, глина та нафта.

Так утворилися вісім постійних та кільканадцять тимчасових кратерів, які періодично "дихають" - булькають, шиплять і викидають грязь.

Діаметр найбільшого жерла - всього близько 30 см, але в часи активності викиди сягали 2-3 метрів заввишки.

Чому цей вулкан унікальний

Це єдиний діючий вулкан такого типу в Україні.

Геологічна пам'ятка національного значення, оскільки це найменший грязьовий вулкан у Європі

Його "подих" реагує навіть на далекі землетруси - за сотні й тисячі кілометрів.

З вулкана виходять лікувальні грязі та мінералізована вода, які здавна використовували для оздоровлення.

Місцеві мешканці називають його "барометром підземелля": якщо вулкан неспокійний - чекай на зміну погоди.

Вулкан діючий - він і зараз реагує на землетруси

Легенди й повір'я

Місцеві люди вірили, що вулкан у Старуні - це "двері до пекла", через які земля "видихає" свою силу. Інші казали, що грязь із кратера має магічну здатність забирати хвороби. Тому не дивно, що навіть зараз деякі туристи набирають "бруд" з вулкана для домашніх процедур.

Єдиний діючий вулкан в Україні розташований в Івано-Франківській області (фото: Вікіпедія)

Чи можна його відвідати

Так, вулкан знаходиться неподалік Івано-Франківська (близько 25 км) і є геологічною пам'яткою національного значення. Дорога сюди підходить навіть для короткої мандрівки вихідного дня.

Окрім самого вулкану, у Старуні є ще одна цікавинка - тут у 1907 році знайшли рештки мамонта та носорога, що збереглися в озокериті. Тож місце можна назвати справжнім музеєм природи просто неба.

Що варто знати туристам

Вхід на територію вільний, але варто бути обережним - кратери маленькі, але активні.

Сміливці іноді пробують "брудні маски", але лікарі радять робити це з обережністю.

Найкраще їхати в теплий сезон, бо дорога після дощу може стати непрохідною.

До речі, єдиним вулкан в Україні раніше вважався вулкан Карадаг (поблизу Коктебеля). З точки зору геології, він вважається вимерлим. Але багато хто називає цей вулкан "сплячим" або "потенційно активним".

Цей вулкан утворився близько 150 млн років тому (у юрський період). Востаннє він вивергався приблизно 1 млн років тому.

Зараз біля вулкана можна побачити унікальні вулканічні породи, базальтові відходи й фантастичні скелі. Вулкан Карадаг - єдиний древній вулкан, що зберігся в Україні та у всій Східній Європі.