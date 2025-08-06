Не лише Умань: 8 міст України, де зберіглася жива єврейська спадщина

Україна - це не лише козацькі фортеці й дерев’яні церкви. Це й країна, де століттями формувалась унікальна єврейська культура - містечка з торгівлею на базарних площах, вузькі вулички з бруківкою, старовинні синагоги та цвинтарі, які досі зберігають глибоку пам’ять.

Які міста та села варто відвідати, аби побачити єврейську спадщину на власні очі, розповідає РБК-Україна .

Броди (Львівщина)

Місто, яке свого часу було одним із головних центрів єврейської культури у Східній Галичині. Тут народився і вчився Йосеф Розен (Рогачовський Ґаон), один із найавторитетніших рабинів 19 століття.

Збереглися руїни Великої синагоги 1742 року - монументальна споруда, яка ще тримає форму попри десятиліття занепаду. На єврейському кладовищі можна побачити унікальні мацеви з бароковими орнаментами.

Бродівська Велика синагога (фото: Вікіпедія)

Бердичів (Житомирщина)

Його називали "єврейською столицею України" у 19 столітті. Тут мешкали десятки тисяч євреїв, діяли навчальні заклади, синагоги, типографії. Бердичів - важливий центр хасидизму.

У місті збереглося єврейське кладовище, де поховано рабина Леві-Іцхака з Бердичева. До речі, саме Бердичів згадував Оноре де Бальзак у своїх листах перед весіллям з Евеліною Ганською.

Єврейське кладовище, Бердичів (фото: Вікіпедія)

Чортків (Тернопільщина)

До Другої світової євреї становили понад половину мешканців. У місті досі видно характерну єврейську забудову з бруківкою, вузькими вуличками та віконницями в традиційному стилі.

Особливу цінність має стара Велика синагога - унікальна пам’ятка з вежами, що нагадують замкову архітектуру. У Чорткові діє волонтерський проєкт із відновлення єврейської спадщини.

Стара Велика синагога (фото: GuideInUkraine)

Жовква (Львівщина)

Унікальне місто Ренесансу, де поруч жили українці, поляки, євреї та вірмени. Єврейська громада залишила по собі одну з найбільших оборонних синагог Східної Європи.

Жовківська синагога (1698) вражає архітектурою і масштабом. Її відновлюють, і вона вже стала символом толерантної Жовкви. Прогулянка містом дозволяє побачити, як виглядала справжня полікультурна Європа.

Жовківська оборонна синагога відома у всьому світі (фото: Вікіпедія)

Умань (Черкащина)

Сьогодні Умань - паломницький центр для хасидів з усього світу. Тут похований цадик Нахман із Брацлава, засновник брацлавського хасидизму, який заповідав бути тут похованим.

Щороку тисячі паломників з’їжджаються сюди на Рош га-Шана, єврейський Новий рік. Але й поза сезоном тут є що побачити: єврейський квартал, синагога, пам’ятні місця та унікальна енергетика спокійного містечка.

Уманська синагога (фото: Вікіпедія)

Сатанів (Хмельниччина)

Невелике подільське село, що приховує одну з найстаріших синагог в Україні (16 століття). Її оборонна архітектура не має аналогів: товсті стіни, вузькі вікна-бійниці, і водночас - витончені елементи оздоблення.

Тут справді можна побачити, як виглядала провінційна єврейська громада в середньовіччі. Атмосфера в Сатанові тиха, справжня і без туристичних атракціонів.

Синагога (фото: Вікіпедія)

Острог (Рівненщина)

Центр єврейського друкарства в Україні. У 16 столітті саме тут була надрукована перша повна єврейська Біблія (Танах). Це місто справжньої книги - української, єврейської, польської.

Острог має свою синагогу, яка частково реставрована, і Музей єврейської історії. Відвідування міста - це нагода зануритися в інтелектуальне середовище доби, коли Україна була культурним мостом між Сходом і Заходом.

Синагога (реставрація) (фото: Вікіпедія)

Львів

Колись у місті існували окремі ашкеназький та сефардський квартали. Єврейське життя тут кипіло століттями - до катастрофи XX століття.

Сьогодні можна пройтись вулицею Староєврейською, побачити залишки синагог "Золота Роза" та "Темпль", єврейський цвинтар і будинки, які досі несуть на собі символіку та написи минулого. Львів - місто, де можна відчути справжній флер старовини.

Загальний вигляд синагоги (фото: Вікіпедія)