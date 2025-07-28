Не море і не гори: 6 неочікуваних місць в Україні для відпустки в серпні

У серпні більшість туристів їдуть або до Карпат, або на південь. Але ці напрямки давно стали переповненими, а ціни на житло - кусючими. Якщо хочеться відпочинку в Україні, але без моря, гір і натовпів, є ще багато цікавих та мальовничих локацій.
Куди в Україні можна поїхати у серпні для відпочинку, крім Карпат та моря, розповідає РБК-Україна.
Міні-версія Карпат у центрі України. Високі скелі, річка Гірський Тікич, містичний водоспад Вир - усе це схоже на кадри з фільму.
Тут можна плавати, кататися на каяках, бродити серед гранітів і ночувати під зорями. І головне - менше туристів, ніж у горах.
Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)
Містечко гончарів і неймовірної енергетики. У серпні тут проходять фестивалі, майстер-класи, ярмарки. Поруч - Музей гончарства, панорами Диканьки, і навіть велетенські глечики в полях. Ідеально для душевного перезавантаження без суєти.
У серпні в Опішні багато цікавих фестивалів (фото: Вікіпедія)
Затоплене село з видом на Дністер. Колись тут стояв монастир на скелі, а тепер - найкрасивіший краєвид Поділля. У серпні - найтепліша вода, зоряне небо, аромат степових трав. Туристів небагато, тиша - абсолютна.
Бакота - справжня перлина Поділля (фото: Вікіпедія)
Старовинне місто з історією і глибоким спокоєм. Замки, монастирі, музеї, автентична архітектура - усе в пішій доступності. Поруч - Межиріцький монастир і Тараканівський форт. Тут немає галасу, але є цікава українська історія.
Острог - старовинна місцевість (фото: Вікіпедія)
Хоч це і Миколаївська область, сама Мигія розташована далеко від південного фронту. Це річка Південний Буг, гранітні скелі, сплави, екотуризм. Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче цікаву природу, де є поєднання гір та води.
Мигія подарує вам враження на все життя (фото: Вікіпедія)
Це місто знали колись як гранітну столицю. Сьогодні його озера, скелі та ліс - чудова альтернатива гірському відпочинку. Можна плавати, стрибати зі скель, гуляти стежками навколо водойм. Ідеально для пікніків і коротких виїздів.
Коростишівський каньйон - один з найкрасивіших в Україні (фото: Вікіпедія)
Ночівля
Обирайте гостьові будинки або садиби. Вони часом пропонують умови дешевші за готелі.
Як дістатися
Більшість локацій доступні поїздом та маршруткою. Тому ці місця відпочинку можна обирати тим, у кого немає авто або хто хоче залишити вдома "залізного коня".
Бронювання
Починайте пошук житла та вивчення території вже зараз, оскільки серпень вважається високим сезоном і у місцях, де пропозицій не так багато, може бути все зайнято.
Харчування
Взнайте, чи є можливість харчуватися у тій локації, де ви зупиняєтеся. Спитайте, чи є поруч магазини, ринки, кафе. Подивіться відгуки інших туристів.
Захист
Не забудьте репелент, крем від сонця і воду - навіть без моря спека може бути сильною.
Вас може це зацікавити:
Під час написання матеріалу були використані джерела: opishne-museum.gov.ua, ukrainaincognita.com, discover.ua, igotoworld.com.ua, bakota.info