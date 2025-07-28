Не море і не гори: 6 неочікуваних місць в Україні для відпустки в серпні

Буцький каньйон, Черкащина

Міні-версія Карпат у центрі України. Високі скелі, річка Гірський Тікич, містичний водоспад Вир - усе це схоже на кадри з фільму.

Тут можна плавати, кататися на каяках, бродити серед гранітів і ночувати під зорями. І головне - менше туристів, ніж у горах.

Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)

Опішня, Полтавщина

Містечко гончарів і неймовірної енергетики. У серпні тут проходять фестивалі, майстер-класи, ярмарки. Поруч - Музей гончарства, панорами Диканьки, і навіть велетенські глечики в полях. Ідеально для душевного перезавантаження без суєти.

У серпні в Опішні багато цікавих фестивалів (фото: Вікіпедія)

Бакота, Хмельниччина

Затоплене село з видом на Дністер. Колись тут стояв монастир на скелі, а тепер - найкрасивіший краєвид Поділля. У серпні - найтепліша вода, зоряне небо, аромат степових трав. Туристів небагато, тиша - абсолютна.

Бакота - справжня перлина Поділля (фото: Вікіпедія)

Острог, Рівненщина

Старовинне місто з історією і глибоким спокоєм. Замки, монастирі, музеї, автентична архітектура - усе в пішій доступності. Поруч - Межиріцький монастир і Тараканівський форт. Тут немає галасу, але є цікава українська історія.

Острог - старовинна місцевість (фото: Вікіпедія)

Мигія, Миколаївщина

Хоч це і Миколаївська область, сама Мигія розташована далеко від південного фронту. Це річка Південний Буг, гранітні скелі, сплави, екотуризм. Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче цікаву природу, де є поєднання гір та води.

Мигія подарує вам враження на все життя (фото: Вікіпедія)

Коростишів, Житомирщина

Це місто знали колись як гранітну столицю. Сьогодні його озера, скелі та ліс - чудова альтернатива гірському відпочинку. Можна плавати, стрибати зі скель, гуляти стежками навколо водойм. Ідеально для пікніків і коротких виїздів.

Коростишівський каньйон - один з найкрасивіших в Україні (фото: Вікіпедія)

Поради для туристів

Ночівля

Обирайте гостьові будинки або садиби. Вони часом пропонують умови дешевші за готелі.

Як дістатися

Більшість локацій доступні поїздом та маршруткою. Тому ці місця відпочинку можна обирати тим, у кого немає авто або хто хоче залишити вдома "залізного коня".

Бронювання

Починайте пошук житла та вивчення території вже зараз, оскільки серпень вважається високим сезоном і у місцях, де пропозицій не так багато, може бути все зайнято.

Харчування

Взнайте, чи є можливість харчуватися у тій локації, де ви зупиняєтеся. Спитайте, чи є поруч магазини, ринки, кафе. Подивіться відгуки інших туристів.

Захист

Не забудьте репелент, крем від сонця і воду - навіть без моря спека може бути сильною.