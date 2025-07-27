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Кіномапа Україні. Де знаходяться неймовірні локації з фільмів, які можна побачити наживо

Неділя 27 липня 2025 19:30
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Кіномапа Україні. Де знаходяться неймовірні локації з фільмів, які можна побачити наживо Куди поїхати в Україні, щоб побачити місця зйомок відомих фільмів (кадр з фільму "Захар Беркут")
Автор: Анна Шиканова

Українські фільми знімають у справжніх селах і містах - іноді просто серед лісів, гір або на далеких хуторах. Ці локації стають не лише фоном для сюжету, а й чудовими місцями для відвідин туристами.

У яких регіонах знімалися найяскравіші українські стрічки, розповідає РБК-Україна.

Буковина - село Верхній Яловець ("Памфір")

Справжній карпатський край, де знімали фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Саме село Верхній Яловець у Чернівецькій області стало "декорацією" для цього виразного авторського кіно.

Тут і досі збережені гуцульські хати, старі церкви, вузькі лісові дороги та атмосфера, яка ідеально вписалась у драматичну історію фільму.

Як дістатись:

  • Потягом до Вижниці або Чернівців
  • Далі автобусом до Путили
  • Потім - автостопом чи орендованим авто до Верхнього Яловця (громадський транспорт курсує нерегулярно)

Київ і передмістя ("Камінь. Ножиці. Граната")

Цей трилер знятий у Києві та околицях - деякі сцени знімали у спальних районах столиці, інші - в покинутих будівлях у Боярці та Ірпені. Атмосфера занепаду та напруги доповнена реальною архітектурою, без декорацій.

Як дістатись:

  • До Боярки чи Ірпеня можна легко доїхати електричкою з Києва (від станції Святошин або Київ-Пасажирський)
  • На місці можна замовити екскурсію з місцевим гідом (деякі кінолокації стали популярними після прокату фільму)

Закарпаття та Київ - ("Захар Беркут")

Поблизу озера Синевир та Синевирської Поляни - саме там проходили натурні зйомки гірської ущелини й батальні сцени.

А у Києві, на Троєщині у павільйонах Film.UA Group, побудували масштабні декорації гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка.

Декорації охоплювали понад 3 000 метрів квадратних, художники-відтворювачі створили фантастичний простір, який виглядає природно та реалістично.

Як дістатись:

  • До Синевиру: потяг або авто до Рахова, далі місцевий транспорт або екскурсійні тури до Синевирської Поляни.
  • До декорацій: поїздка до Києва, екскурсія на майданчик Film.UA (якщо доступно туристично).
  • Додатково - відвідини Манявського водоспаду, інших мальовничих місць Карпат.

Закарпаття - ("Тіні забутих предків")

Основні зйомки тривали у Верховині на Івано‑Франківщині, а також у селах Криворівня, Ворохта, Віпче, Зелене та біля водоспаду Женецький Гук, Яремче.

У Верховині досі діє музей фільму у хаті Параджанова, де зберігаються костюми, світлини та реквізит - понад 1000 артефактів та етноекспозицій.

Як дістатись:

  • До Верховини: потяг або автобус до Івано‑Франківська, далі автобус або маршрутка до Верховини.
  • По селах: маршрутка або авто через Криворівню, Ворохту, Віпче, Зелене. Біля Ворохти - здивує водоспад Женецький Гук.

Відвідайте музей "Тіней" у Верховині, заплануйте зупинку в Криворівні - серці стрічки.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: BBC Україна, Вікіпедія, Національна спілка письменників України, Держкіно.

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