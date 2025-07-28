Не море и не горы: 6 неожиданных мест в Украине для отпуска в августе

Букский каньон, Черкасская область

Мини-версия Карпат в центре Украины. Высокие скалы, река Горный Тикич, мистический водопад Выр - все это похоже на кадры из фильма.

Здесь можно плавать, кататься на каяках, бродить среди гранитов и ночевать под звездами. И главное - меньше туристов, чем в горах.

Букский каньон (фото: Википедия)

Опишня, Полтавская область

Городок гончаров и невероятной энергетики. В августе здесь проходят фестивали, мастер-классы, ярмарки. Рядом - Музей гончарства, панорамы Диканьки, и даже гигантские кувшины в полях. Идеально для душевной перезагрузки без суеты.

В августе в Опишне много интересных фестивалей (фото: Википедия)

Бакота, Хмельницкая область

Затопленное село с видом на Днестр. Когда-то здесь стоял монастырь на скале, а теперь - самый красивый вид Подолья. В августе - самая теплая вода, звездное небо, аромат степных трав. Туристов немного, тишина - абсолютная.

Бакота - настоящая жемчужина Подолья (фото: Википедия)

Острог, Ровенская область

Старинный город с историей и глубоким спокойствием. Замки, монастыри, музеи, аутентичная архитектура - все в пешей доступности. Рядом - Межирицкий монастырь и Таракановский форт. Здесь нет шума, но есть интересная украинская история.

Острог - старинная местность (фото: Википедия)

Мигия, Николаевская область

Хоть это и Николаевская область, сама Мигия расположена далеко от южного фронта. Это река Южный Буг, гранитные скалы, сплавы, экотуризм. Один из лучших вариантов для тех, кто хочет интересную природу, где есть сочетание гор и воды.

Мигия подарит вам впечатления на всю жизнь (фото: Википедия)

Коростышев, Житомирская область

Этот город знали когда-то как гранитную столицу. Сегодня его озера, скалы и лес - прекрасная альтернатива горному отдыху. Можно плавать, прыгать со скал, гулять по тропинкам вокруг водоемов. Идеально для пикников и коротких выездов.

Коростышевский каньон - один из самых красивых в Украине (фото: Википедия)

Советы для туристов

Ночлег

Выбирайте гостевые дома или усадьбы. Они порой предлагают условия дешевле гостиниц.

Как добраться

Большинство локаций доступны поездом и маршруткой. Поэтому эти места отдыха можно выбирать тем, у кого нет авто или кто хочет оставить дома "железного коня".

Бронирование

Начинайте поиск жилья и изучение территории уже сейчас, поскольку август считается высоким сезоном и в местах, где предложений не так много, может быть все занято.

Питание

Узнайте, есть ли возможность питаться в той локации, где вы останавливаетесь. Спросите, есть ли рядом магазины, рынки, кафе. Посмотрите отзывы других туристов.

Защита

Не забудьте репеллент, крем от солнца и воду - даже без моря жара может быть сильной.