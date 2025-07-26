Вершини України: де здіймаються найвищі точки в різних областях
Україна - не лише рівнини, а й гори, височини, узгір’я, яри й каньйони. У кожному регіоні країни є своя найвища точка - природна чи штучна, з якої відкриваються краєвиди або розгортається ландшафтна унікальність.
З якої точки відкриваються панорами та горизонти у кожній області України, розповідає РБК-Україна.
Найвища точка в кожній області України
Автономна Республіка Крим
Гора Роман-Кош - 1545 м. Це найвища точка Кримських гір і усього півострова. Знаходиться в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, на хребті Бабуган-Яйла.
Вершина Роман-Кош (фото: Вікіпедія)
Вінницька область
Пагорб максимум 370 м, приблизно поблизу села Комарівці, Жмеринський район (подекуди зазначається 370-372 м). Це частина Подільської височини, справжніх гір тут немає.
Закарпатська та Івано-Франківська області
Говерла - 2061 м. Це найвища гора України, розташована на межі цих двох областей. Входить до складу Чорногірського хребта Карпат і є популярним туристичним об’єктом.
Гора Говерла - найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України, висота 2061 м (фото: Вікіпедія)
Львівська область
Гора Пікуй - 1405 м. Це вершина Бескидського хребта, що на межі з Закарпаттям. Гора розташована в національному природному парку "Сколівські Бескиди".
Вигляд на вершину (фото: Вікіпедія)
Чернівецька область
Гора Яровиця - 1574 м. Вершина розташована в масиві Покутсько-Буковинських Карпат, поблизу Путильщини. Територія оточена густими лісами та традиційною гуцульською архітектурою.
Яровиця (фото: Вікіпедія)
Хмельницька область
Велика Бугаїха - приблизно 400 м. Частина Подільських Товтр - унікального кряжу із залишками коралових рифів. Місцевість цікава для геологів і туристів-краєзнавців.
Тернопільська область
Гора Попелиха (або Камула) - близько 443 м. Це найвища точка Подільської височини. З неї відкривається панорама на навколишні села та пагорби.
Волинська область
Найвища точка - близько 292 м, поблизу села Майдан. Це підняття у межах Поліської низовини. Характерна для північного заходу України рівнинна місцевість.
Житомирська область
Пагорб до 330 м у Словечансько-Овруцькому кряжі. Це найвище місце північної частини області. Територія покрита мішаними лісами.
Рівненська область
Найвища точка - 372 м, біля села Дружба. Це частина природного підняття в центральній частині області. Місцевість переважно лісиста.
Черкаська область
Пагорб біля Монастирища - близько 276 м. Рельєф тут має ознаки Придніпровської височини. Краєвиди відкриваються переважно на степові простори.
Київська область
Підвищення близько 280 м поблизу села Високе. Це територія Київської височини, що формує західну околицю області. Ландшафт помірно хвилястий, із лісами та полями.
Місто Київ
Найвища точка - 197 м, у районі Пущі-Водиці (Біличанський ліс). Це природне підняття, оточене лісовим масивом. Район популярний для пішохідних прогулянок.
Полтавська область
Деївська гора - 204 м, поблизу Кременчука. Відома оглядовим майданчиком над Дніпром. Підходить для легких прогулянок і спостережень за природою.
Деївська гора (фото: Вікіпедія)
Харківська область
Найвища точка - приблизно 236 м, біля села Лютівка. Це підвищення у північному сході області. Місцевість переважно аграрна, з незначним перепадом висот.
Сумська область
Пагорб у Краснопільському районі - близько 246 м. Це одна з найвищих точок на північному сході України. Територія частково лісиста, частково відкрита.
Чернігівська область
Підняття до 222 м біля села Березова Гать. Місцевість із типовим поліським ландшафтом - болота, ліси, пагорби. Рельєф дуже м’який, але висоти відносно вищі, ніж на півдні.
Одеська область
Найвища точка - 292 м у Подільському районі. Це частина Подільської височини, що заходить у північну частину області. Степова зона із чергуванням полів і лісосмуг.
Миколаївська область
Пагорб до 255 м у Баштанському районі. Рівнинна степова територія. Найвищі точки не мають чіткого гірського вигляду.
Херсонська область
Найвища точка - 101 м, поблизу Берислава. Це підвищення над Каховським водосховищем. Рельєф рівнинний, маловиразний.
Запорізька область
Бельмак-Могила - 324 м. Це помітне підняття серед південного степу. Має історичне значення, зокрема, як місце козацьких стоянок.
Бельмак-могила (фото: Вікіпедія)
Дніпропетровська область
Пагорб поблизу смт Просяна - 211 м. Це одна з найвищих точок Придніпровської височини. Ландшафт має хвилястий характер.
Донецька та Луганська області
Могила-Мечетна - 367 м. Це найвища точка Донецького кряжа, на кордоні між двома областями. Місцевість має степовий, але рельєфний характер.
Могила Мечетна увечері (фото: Вікіпедія)
Кіровоградська область
Пагорб 269 м біля смт Новоукраїнка. Це центральна частина Українського щита, з помірними висотами. Тут часто проводять геологічні дослідження.
Вас також може зацікавити:
- У яких країнах можна прожити щасливо до старості
- Чим може здивувати невелике село у Вінницькій області
- Що приховує у собі найвисокогірніше місто України
Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Географічна Енциклопедія України, Вікіпедія, Українське географічне товариство, Wikimapia, Що подивитись - Україна.