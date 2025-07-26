Вершини України: де здіймаються найвищі точки в різних областях

Україна - не лише рівнини, а й гори, височини, узгір’я, яри й каньйони. У кожному регіоні країни є своя найвища точка - природна чи штучна, з якої відкриваються краєвиди або розгортається ландшафтна унікальність.

З якої точки відкриваються панорами та горизонти у кожній області України, розповідає РБК-Україна .

Найвища точка в кожній області України

Автономна Республіка Крим

Гора Роман-Кош - 1545 м. Це найвища точка Кримських гір і усього півострова. Знаходиться в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, на хребті Бабуган-Яйла.

Вершина Роман-Кош (фото: Вікіпедія)

Вінницька область

Пагорб максимум 370 м, приблизно поблизу села Комарівці, Жмеринський район (подекуди зазначається 370-372 м). Це частина Подільської височини, справжніх гір тут немає.

Закарпатська та Івано-Франківська області

Говерла - 2061 м. Це найвища гора України, розташована на межі цих двох областей. Входить до складу Чорногірського хребта Карпат і є популярним туристичним об’єктом.

Гора Говерла - найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України, висота 2061 м (фото: Вікіпедія)

Львівська область

Гора Пікуй - 1405 м. Це вершина Бескидського хребта, що на межі з Закарпаттям. Гора розташована в національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Вигляд на вершину (фото: Вікіпедія)

Чернівецька область

Гора Яровиця - 1574 м. Вершина розташована в масиві Покутсько-Буковинських Карпат, поблизу Путильщини. Територія оточена густими лісами та традиційною гуцульською архітектурою.

Яровиця (фото: Вікіпедія)

Хмельницька область

Велика Бугаїха - приблизно 400 м. Частина Подільських Товтр - унікального кряжу із залишками коралових рифів. Місцевість цікава для геологів і туристів-краєзнавців.

Тернопільська область

Гора Попелиха (або Камула) - близько 443 м. Це найвища точка Подільської височини. З неї відкривається панорама на навколишні села та пагорби.

Волинська область

Найвища точка - близько 292 м, поблизу села Майдан. Це підняття у межах Поліської низовини. Характерна для північного заходу України рівнинна місцевість.

Житомирська область

Пагорб до 330 м у Словечансько-Овруцькому кряжі. Це найвище місце північної частини області. Територія покрита мішаними лісами.

Рівненська область

Найвища точка - 372 м, біля села Дружба. Це частина природного підняття в центральній частині області. Місцевість переважно лісиста.

Черкаська область

Пагорб біля Монастирища - близько 276 м. Рельєф тут має ознаки Придніпровської височини. Краєвиди відкриваються переважно на степові простори.

Київська область

Підвищення близько 280 м поблизу села Високе. Це територія Київської височини, що формує західну околицю області. Ландшафт помірно хвилястий, із лісами та полями.

Місто Київ

Найвища точка - 197 м, у районі Пущі-Водиці (Біличанський ліс). Це природне підняття, оточене лісовим масивом. Район популярний для пішохідних прогулянок.

Полтавська область

Деївська гора - 204 м, поблизу Кременчука. Відома оглядовим майданчиком над Дніпром. Підходить для легких прогулянок і спостережень за природою.

Деївська гора (фото: Вікіпедія)

Харківська область

Найвища точка - приблизно 236 м, біля села Лютівка. Це підвищення у північному сході області. Місцевість переважно аграрна, з незначним перепадом висот.

Сумська область

Пагорб у Краснопільському районі - близько 246 м. Це одна з найвищих точок на північному сході України. Територія частково лісиста, частково відкрита.

Чернігівська область

Підняття до 222 м біля села Березова Гать. Місцевість із типовим поліським ландшафтом - болота, ліси, пагорби. Рельєф дуже м’який, але висоти відносно вищі, ніж на півдні.

Одеська область

Найвища точка - 292 м у Подільському районі. Це частина Подільської височини, що заходить у північну частину області. Степова зона із чергуванням полів і лісосмуг.

Миколаївська область

Пагорб до 255 м у Баштанському районі. Рівнинна степова територія. Найвищі точки не мають чіткого гірського вигляду.

Херсонська область

Найвища точка - 101 м, поблизу Берислава. Це підвищення над Каховським водосховищем. Рельєф рівнинний, маловиразний.

Запорізька область

Бельмак-Могила - 324 м. Це помітне підняття серед південного степу. Має історичне значення, зокрема, як місце козацьких стоянок.

Бельмак-могила (фото: Вікіпедія)

Дніпропетровська область

Пагорб поблизу смт Просяна - 211 м. Це одна з найвищих точок Придніпровської височини. Ландшафт має хвилястий характер.

Донецька та Луганська області

Могила-Мечетна - 367 м. Це найвища точка Донецького кряжа, на кордоні між двома областями. Місцевість має степовий, але рельєфний характер.

Могила Мечетна увечері (фото: Вікіпедія)

Кіровоградська область

Пагорб 269 м біля смт Новоукраїнка. Це центральна частина Українського щита, з помірними висотами. Тут часто проводять геологічні дослідження.