Легенда про Писаний Камінь: що відомо про наймістичніший символ Карпат, який виконує бажання

Карпати здавна зберігають безліч легенд і таємниць, але є місця, які виділяються особливою атмосферою. Одне з них - про Писаний Камінь біля села Буковець на Верховинщині. Ця величезна кам'яна брила, що здіймається над горами, вважається сакральною ще з дохристиянських часів.

Де знаходиться Писаний Камінь, як до нього дістатися і що говорить про це місце старовинна легенда, розповідає РБК-Україна.

Що таке Писаний Камінь

Писаний Камінь - це група мальовничих скель висотою близько 80 метрів, що підіймаються на хребті неподалік Верховини. На ній збереглися численні петрогліфи, висічені знаки та хрести, які дослідники датують різними періодами - від язичницьких часів до XIX століття.

Місцеві мешканці вважають, що камінь був місцем жертвоприношень та обрядових дій. Саме тому він оповитий легендами й надзвичайною енергетикою.

Свою назву Камінь отримав від карбів (петрогліфів), найдавніший з яких походить з часів Київської Русі.

Писаний Камінь може виконати будь-яке бажання (фото: Вікіпедія)

Легенди та повір'я

За однією з легенд, камінь був священним жертовником (капищем) язичників, які приносили тут дари богам, аби захистити село від стихій. Залишками капища вважають дев'ять круглих виїмок-чаш, які вирубані у камені.

На внутрішніх стінках окремих заглибин збереглися виразні сліди видовбування якимось гострим предметом. А дно деяких з них має ознаки випаленого каменю. Поміж чашами та довкола них є понад 30 символічних малюнків петрогліфів.

Інше повір'я каже, що на Писаному Камені збиралися мольфари, проводили свої обряди та залишали магічні символи.

Є й легенда про козацькі загони, які приходили сюди відпочивати, залишаючи на камені хрести як оберіг.

А є й така народна легенда:

"Дуже давно навколишні гори заселяли племена карпів, які дали назву Карпатам. Це були люди-гіганти, як міфічні титани, наділені надзвичайною силою. Так-от, вони прикотили сюди ці камені, щоб увіковічити пам'ять про перебування тут, закопали свої скарби та накрили їх каменями. Відтоді й ходять сюди люди, щоб поклонитися могутньому духові своїх предків".

Писаний камінь оповитий старовинними легендами та магією (фото: Вікіпедія)

Що зможе побачити турист

Піднявшись на вершину Писаного Каменя, можна побачити захопливі краєвиди Чорногірського хребта, а за ясної погоди навіть найвищу гору України - Говерлу.

Дорога до каменя проходить крізь смерекові ліси та полонини, тому сама подорож стає маленькою пригодою.

До речі, на Писаному Камені можна побачити автографи класиків української літератури, істориків, астрологів та багатьох інших відомих людей.

Тут побували у різні часи - Іван Франко, Михайло Грушевській, Михайло Коцюбинський, Федькович, Гнат Хоткевич, Лук Гарматій, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Петро Шекерик-Дониковий, Вінценз і багато інших.

Як дістатися

Найзручніше їхати до села Буковець Верховинського району Івано-Франківської області. Звідти можна замовити екскурсію або вирушити самостійно пішки. Підйом до каменя займає приблизно 40-60 хвилин, залежно від темпу.

Чому варто відвідати

Писаний Камінь - це не лише туристичний маршрут, а й місце сили. Тут відчувається дух Карпат, переплетіння історії, міфів та природи. Саме тому подорож сюди радять і тим, хто шукає енергетичної рівноваги, і тим, хто просто прагне мальовничих пейзажів.

Народні прикмети

Місцеві гуцули кажуть, якщо на вершині загадати бажання, дивлячись на гори - воно обов'язково збудеться. А якщо доторкнутися до каменя в ясний день, можна отримати "силу предків".

Якщо жінка сім раз обійде скелю через прохід Ворота, то позбудеться безпліддя.

На одному з уступів, зліва від автографа Маковея, є намальований хрест, який виконує бажання - потрібно притулитися до цього хреста чолом і подумки попросити, але бажання має бути не матеріальним.

Писаний Камінь у 2025 році (фото: Тетяна Веремеєва, РБК-Україна)