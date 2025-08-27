Легенда о Писаном Камне: что известно о самом мистическом символе Карпат, который исполняет желания
Карпаты издавна хранят множество легенд и тайн, но есть места, которые выделяются особой атмосферой. Одно из них - о Писаном Камне возле села Буковец на Верховинщине. Эта огромная каменная глыба, возвышающаяся над горами, считается сакральной еще с дохристианских времен.
Что такое Писаный Камень
Писаный Камень - это группа живописных скал высотой около 80 метров, поднимающихся на хребте неподалеку Верховины. На ней сохранились многочисленные петроглифы, высеченные знаки и кресты, которые исследователи датируют разными периодами - от языческих времен до XIX века.
Местные жители считают, что камень был местом жертвоприношений и обрядовых действий. Именно поэтому он окутан легендами и чрезвычайной энергетикой.
Свое название Камень получил от карбов (петроглифов), древнейший из которых происходит со времен Киевской Руси.
Писаный Камень может исполнить любое желание (фото: Википедия)
Легенды и поверья
По одной из легенд, камень был священным жертвенником (капищем) язычников, которые приносили здесь дары богам, чтобы защитить село от стихий. Остатками капища считают девять круглых выемок-чаш, которые вырублены в камне.
На внутренних стенках отдельных углублений сохранились выразительные следы выдалбливания каким-то острым предметом. А дно некоторых из них имеет признаки выжженного камня. Между чашами и вокруг них есть более 30 символических рисунков петроглифов.
Другое поверье говорит, что на Писаном Камне собирались мольфары, проводили свои обряды и оставляли магические символы.
Есть и легенда о казацких отрядах, которые приходили сюда отдыхать, оставляя на камне кресты как оберег.
А есть и такая народная легенда:
"Очень давно окружающие горы заселяли племена карпов, которые дали название Карпатам. Это были люди-гиганты, как мифические титаны, наделенные необычайной силой. Так вот, они прикатили сюда эти камни, чтобы увековечить память о пребывании здесь, закопали свои сокровища и накрыли их камнями. С тех пор и ходят сюда люди, чтобы поклониться могущественному духу своих предков".
Писаный камень окутан старинными легендами и магией (фото: Википедия)
Что сможет увидеть турист
Поднявшись на вершину Писаного Камня, можно увидеть захватывающие виды Черногорского хребта, а при ясной погоде даже самую высокую гору Украины - Говерлу.
Дорога к камню проходит через еловые леса и долины, поэтому само путешествие становится маленьким приключением.
Кстати, на Писаном Камне можно увидеть автографы классиков украинской литературы, историков, астрологов и многих других известных людей.
Здесь побывали в разные времена - Иван Франко, Михаил Грушевский, Михаил Коцюбинский, Федькович, Гнат Хоткевич, Лук Гарматий, Ольга Кобылянская, Василий Стефаник, Петр Шекерик-Дониковий, Винценз и многие другие.
Как добраться
Удобнее всего ехать в село Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области. Оттуда можно заказать экскурсию или отправиться самостоятельно пешком. Подъем к камню занимает примерно 40-60 минут, в зависимости от темпа.
Почему стоит посетить
Писаный Камень - это не только туристический маршрут, но и место силы. Здесь чувствуется дух Карпат, переплетение истории, мифов и природы. Именно поэтому путешествие сюда советуют и тем, кто ищет энергетического равновесия, и тем, кто просто хочет живописных пейзажей.
Народные приметы
- Местные гуцулы говорят, если на вершине загадать желание, глядя на горы - оно обязательно сбудется. А если прикоснуться к камню в ясный день, можно получить "силу предков".
- Если женщина семь раз обойдет скалу через проход Ворота, то избавится от бесплодия.
- На одном из уступов, слева от автографа Маковея, есть нарисованный крест, который исполняет желание - нужно прислониться к этому кресту лбом и мысленно попросить, но желание должно быть не материальным.
