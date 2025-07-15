Лаванда, як у Провансі: де в Україні знайти фіолетові поля мрії

Фіолетові пейзажі, ніжний аромат у повітрі та атмосферні фото на фоні квітучих лавандових полів - усе це можливо не лише у Франції. В Україні є чимало локацій, де лаванда розквітає не гірше, ніж у Провансі. І сезон якраз у розпалі.
Які локації з цвітінням лаванди треба встигнути відвідати, розповідає РБК-Україна.
Мабуть, найатмосферніше лавандове поле в Україні. Розташоване серед карпатських пагорбів, це місце пропонує не просто фото, а й справжнє відчуття природи.
Сезон у 2025 стартував 7 червня і триває до кінця липня. У програмі - фотозони, дегустації, сувеніри, релакс-зони. Вхід: 200 грн (100 грн - пенсіонери).
Лавандове поле на Закарпатті (фото: TourInform Zakarpattya)
Найвідоміша київська локація з 60 тисячами кущів лаванди. Зручне сполучення з Києва, щоденний графік роботи (10:00–20:00), багато фотозон, кафе, лаунж-зони. Сезон - до кінця липня. Вхід від 200 грн у будні, до 350 у вихідні.
Лавандове поле у Добропарку (фото: Instagram-сторінка парку "Добропарк")
Поряд із Львовом розташоване поле з лавандою, гортензіями, трояндами та м’ятою. Тут не лише лавандові фото, а й івенти, фестивалі, тематичні пікніки. Сезон триває з червня по серпень. Вхід - 200 грн, фотозона входить у ціну.
Лавандове поле у Львівській області (фото: Покупон)
Затишна локація з лавандою серед сільської природи. Вхід - 150 грн, працює щоденно до 25 липня. Є можливість орендувати фотозони або реквізит. Декілька сотень кущів - ідеально для сімейного візиту або фото без натовпу.
Лавандове поле на Волині (фото: Facebook-сторінка Lavander Lutsk)
Полтавська область - один із центрів лавандового туризму в Україні. Тут одразу кілька великих приватних полів.
Деякі з них відкриті безкоштовно, інші мають символічну плату. Сезон - з 21 червня до приблизно 20 липня. Є букети, майстер-класи, дегустації.
Лавандове поле в Полтавській області (фото: journeys-6-senses)
Одне з найбільших полів в Україні - до 55 гектарів. Вхід - вільний або за символічну суму. Лаванда тут висаджена промислово, тож масштаби вражають. Місце віддалене, але дуже фотогенічне.
Лавандове поле в Одеській області (фото: О, Море)
Буковинський варіант лавандового релаксу. Сезон - до кінця липня, вхід приблизно 150 грн. Є фотозони, частина з них безкоштовна. У будні можна потрапити без натовпу, а у вихідні локація заповнюється дуже швидко.
Лавандове поле на Буковині (фото: GalopomTour)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: TourInform Zakarpattya, Instagram-сторінка парку "Добропарк", Покупон, Facebook-сторінка Lavander Lutsk, journeys-6-senses, О,Море, GalopomTour.