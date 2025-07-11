8 несподіваних фактів про Львів, про які рідко пишуть у путівниках
Львів - це місто з багатовіковою історією, яке зберегло свою унікальну архітектуру, традиції та атмосферу. Воно по праву вважається культурною столицею України, приваблюючи туристів зі всього світу.
РБК-Україна розповідає цікаві факти, які допоможуть краще пізнати це чудове місто.
Перший футбольний та хокейний матч
У 1894 році у Стрийському парку Львова відбувся перший футбольний матч на українських землях між командами Львова і Кракова - Львів переміг. Це стало знаковою подією для розвитку українського спорту. Крім того, саме тут також провели перший матч із хокею.
Перший трамвай в Україні
Перший в Україні трамвай з’явився саме у Львові в 1880 році. Спочатку він був кінним, а згодом поступово модернізувався до електричного. Це зробило Львів одним з піонерів у розвитку громадського транспорту в країні.
Львівський трамвай у 1915 році (фото: Вікіпедія)
Кількість пам’яток у Львові
У Львові налічується понад 2 000 пам’яток архітектури та історії. Більшість з них охороняються як об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулянка вузькими вуличками міста - це справжня подорож у часі.
Найстаріша писанка
У Львові знайдена найдавніша у світі писанка XVI століття, яку витягли з колодязя після пожежі 1527 року. Знахідку оцінено як археологічне диво, що демонструє давні традиції писанкарства. Тепер вона зберігається у музеї писанки в Коломиї, та є підтвердженням стародавності українського мистецтва.
Знайдена во Львові писанка (фото: Ras.gov.ua)
40 унікальних музеїв Львова
Львів має багато унікальних музеїв, які відображають різні аспекти історії та культури. Серед них - музей народної архітектури та побуту, аптечний музей, музей зброї і навіть музей пивоваріння. Кожен з них відкриває нові грані багатогранного життя міста. Усього їх понад 40!
Річка під Оперним театром
Під львівським Оперним театром протікає справжня річка - Полтва. З часом її частково закували в бетон і приховали під землю, щоб не заважала місту. Спелеологи дотримуються думки, що під час Другої Світової війни у цьому підземеллі могли ховатися євреї від Холокосту.
Мало хто знає, що під будівлею Оперного театру тече річка (фото: Explorer.lviv.ua)
Перша українська газета
Першу українську газету "Зоря Галицька", засновану в 1848 році, видавали саме у Львові. Це стало важливим кроком до формування українського національного дискурсу. Львів також був центром книговидання та журналістики, особливо в часи іноземного урядового тиску.
Львів у Австро-Угорській імперії
У часи Австро-Угорської імперії Львів був третім за значенням містом після Відня та Праги. Тут розвивалися наука, культура та промисловість, що робило місто важливим центром регіону. Архітектура Львова відображає цей період - численні будівлі зберегли стиль Австро-Угорщини.
Так виглядав австро-угорський Львів у 19 сторіччі (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Trip Advisor, "Львів.Travel" , "Explorer.lviv" та Вікіпедії.