Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Закарпатье - "Лавандовая Гора", с. Турички (Перечин)

Пожалуй, самое атмосферное лавандовое поле в Украине. Расположенное среди карпатских холмов, это место предлагает не просто фото, но и настоящее ощущение природы.

Сезон в 2025 стартовал 7 июня и продлится до конца июля. В программе - фотозоны, дегустации, сувениры, релакс-зоны. Вход: 200 грн (100 грн - пенсионеры).

Лавандовое поле на Закарпатье (фото: TourInform Zakarpattya)

Киевская область - Добропарк (с. Мотыжин)

Самая известная киевская локация с 60 тысячами кустов лаванды. Удобное сообщение из Киева, ежедневный график работы (10:00-20:00), много фотозон, кафе, лаунж-зоны. Сезон - до конца июля. Вход от 200 грн в будни, до 350 в выходные.

Лавандовое поле в Добропарке (фото: Instagram-страница парка "Добропарк")

Львовская область - "Сказочные поля" (с. Стрелки, Самборский район)

Рядом со Львовом расположено поле с лавандой, гортензиями, розами и мятой. Здесь не только лавандовые фото, но и ивенты, фестивали, тематические пикники. Сезон длится с июня по август. Вход - 200 грн, фотозона входит в цену.

Лавандовое поле во Львовской области (фото: Покупон)

Волынь - "Луцкий Прованс" (с. Лище, возле Луцка)

Уютная локация с лавандой среди сельской природы. Вход - 150 грн, работает ежедневно до 25 июля. Есть возможность арендовать фотозоны или реквизит. Несколько сотен кустов - идеально для семейного визита или фото без толпы.

Лавандовое поле на Волыни (фото: Facebook-страница Lavander Lutsk)

Полтавская область - Lavender Family (с. Песчаное), Sas Lavender (с. Белоцерковцы)

Полтавская область - один из центров лавандового туризма в Украине. Здесь сразу несколько крупных частных полей.

Некоторые из них открыты бесплатно, другие имеют символическую плату. Сезон - с 21 июня до примерно 20 июля. Есть букеты, мастер-классы, дегустации.

Лавандовое поле в Полтавской области (фото: journeys-6-senses)

Одесская область - Болградский район, с. Васильевка

Одно из самых больших полей в Украине - до 55 гектаров. Вход - свободный или за символическую сумму. Лаванда здесь высажена промышленно, поэтому масштабы впечатляют. Место отдаленное, но очень фотогеничное.

Лавандовое поле в Одесской области (фото: О, Море)

Буковина - с. Магала

Буковинский вариант лавандового релакса. Сезон - до конца июля, вход примерно 150 грн. Есть фотозоны, часть из них бесплатная. В будни можно попасть без толпы, а в выходные локация заполняется очень быстро.

Лавандовое поле на Буковине (фото: GalopomTour)