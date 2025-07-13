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Назви цих українських сіл звучать так, ніби їх вигадали Толкін або автори "Відьмака"

Неділя 13 липня 2025 19:00
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Назви цих українських сіл звучать так, ніби їх вигадали Толкін або автори "Відьмака" Назви українських сіл, які звучать як у казках чи фентезі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Уявіть карту Середзем’я або карту світу з "Відьмака", де кожна назва локації натякає на її магічну історію. Але ці села - не вигадка фентезі-авторів, а реальні українські населені пункти. Їхні назви настільки атмосферні, що мимоволі чекаєш, що з-за пагорба вийде маг чи прокотиться дракон.

Які назви українських сіл звучать так, ніби їх вигадали автори книжок, розповідає РБК-Україна.

Темне, Сумська область

Село Темне знаходиться у Конотопському районі й звучить так, ніби з нього починаються темні легенди або шлях до забороненого лісу.

Назва одразу викликає асоціації з таємничими місцями, оповитими туманом і чарами. Уявляється локація, куди головний герой заходить лише заради великої місії.

Чарівне, Запорізька область та Херсонська область

І на Запоріжжі, і на Херсонщині є села з однаковою назвою Чарівне, кожне із власним шармом Село як із казки: слово "Чарівне" саме по собі наштовхує на образи магії, світла і таємничих пригод.

Насправді це невеликі села з кількасот мешканцями, зеленими полями, річками або ставками, життям, яке хочеться зобразити у фентезі‑романах.

Чорний ліс, Кіровоградська область

Це не село, а великий лісовий масив. Проте, сама назва нагадує похмуре фентезійне королівство з темним лісом, де відбуваються загадкові події. Колись тут і справді були густі ліси, які й дали назву місцевості.

Морозівка, Київська область

Село ніби належить до світу вічної зими - тут хочеться уявити крижані палаци та сріблясті гори. Морозівка має звичну для Полісся природу, але назва створює атмосферу казкового холоду. У ній - відчуття снігової тиші й спокою.

Назви цих українських сіл звучать так, ніби їх вигадали Толкін або автори &quot;Відьмака&quot;

Чорний ліс та водойма біля нього (фото: Вікіпедія)

Щастя, Луганська область

Це не метафора - Щастя справді є на мапі України. Назва звучить як пункт призначення у великій подорожі, куди прямує герой наприкінці казки. Особливо символічно, що це прикордонне місто на сході країни - на межі, де щастя треба захищати.

Русалівка, Черкаська область

У самій назві - ніжність води й магія прадавніх легенд. Русалівка, за повір’ями, могла б бути домом для водяних німф або берегинь. Село розташоване біля річки, що тільки підсилює фольклорну атмосферу.

Кам’яний Брід, Житомирська область

Це село звучить як давнє переправне місце, через яке проходили герої з мечами й амулетами. Уявляється вузький міст над прірвою, збудований з кам’яних плит, де колись стояла варта. Кам’яний Брід має цілком мирну історію, але його назва – це вже сама по собі сюжет.

Назви цих українських сіл звучать так, ніби їх вигадали Толкін або автори &quot;Відьмака&quot;

В'їзд у село Русалівка (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, карти GoogleMaps, Велика Українська енциклопедія

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