Куди поїхати в Україні в липні: нові формати відпочинку - еко, wellness, актив

Високий туристичний сезон у розпалі, і липень - чудовий час, щоб відкрити для себе нові підходи до відпочинку. Все частіше українці шукають не просто гарні краєвиди, а й можливість відновити ресурси, змінити ритм життя і побути ближче до себе.

РБК-Україна зібрало добірку ідей для тих, хто хоче провести липень цікаво, свідомо і з користю.

Екологічний відпочинок у Карпатах

Карпати - не лише про гори і краєвиди, а й про екостиль життя. Тут можна пожити у сільській хаті, дізнатись більше про ремесла, зібрати трави або ягоди, послухати шум потоку.

В екологічному форматі цінують простоту, натуральні продукти, контакт з природою без зайвих зручностей. Часто такі подорожі включають походи, майстерки, йогу просто неба або прогулянки на світанку.

Це спосіб перезавантажитися та переосмислити щоденну рутину. Ідеально підходить тим, хто шукає тишу та екологічну рівновагу.

Активний рух: похід, байк, вода

Липень - ідеальний місяць для активного руху на природі. Популярні байдарки на Дністрі, піші маршрути в Карпатах, велопрогулянки в Хмельниччині, джип-треки на Закарпатті.

Україна має багато маркованих маршрутів, тому для першої спроби вистачить навіть одного дня з рюкзаком. Природні стежки, свіже повітря і рух - поєднання, яке добре впливає на тіло і психіку.

Усе більше українців відкривають для себе формат "slow travel" - неспішного занурення в маршрут без поспіху. А ще це спосіб побачити нові місця без шумних локацій.

Літо - ідеальний час для велопоходу (фото: Freepik)

Wellness-відпочинок для тіла і духу

У липні багато хто прагне відновлення після інтенсивної весни - і тут на допомогу приходять wellness-програми.

У гірських районах, на Поліссі чи навіть у центрі країни можна знайти локації з тишею, трав’яними ваннами, дихальними практиками та природним харчуванням. Популярними стають сесії медитацій, ароматерапії, розслаблюючі масажі на основі місцевих олій.

Люди їдуть не просто "відпочити", а щоб розвантажити тіло й голову. Все частіше до таких практик долучають і роботу з психологом чи коучем. Це не втеча - це повернення до себе.

Купання в чанах і термальні джерела

Цей вид відпочинку - не лише для зими. Увечері після активного дня немає нічого кращого, ніж зануритись у гарячу воду з карпатськими травами. Купання в чанах або в термальних джерелах сприяє глибокому розслабленню, покращує кровообіг та знімає м’язову напругу.

Особливо приємно це на фоні прохолодного гірського повітря. Також часто поєднують чани з чаєм із сушених ягід або з прогулянкою лісом. Гарна альтернатива SPA для тих, хто шукає природність і спокій.

Купання в чанах влітку ще краще, ніж взимку (фото: Freepik)

Лісова тиша і сенсорний відпочинок

Серед нових практик - "лісова терапія", або shinrin-yoku, що прийшла з Японії. Вона базується на ідеї: просто бути серед дерев, повільно йти, слухати природу, торкатися кори, вдихати запахи лісу.

Це не спортивне навантаження, а спокійна прогулянка, яка знижує рівень стресу. Українські ліси - ідеальне середовище для таких практик: Полісся, Черкащина, Поділля. Тут можна відчути просту присутність, зняти тривогу і знайти внутрішню рівновагу.