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Куда поехать в Украине в июле: новые форматы отдыха - эко, wellness, актив

Четверг 03 июля 2025 14:28
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Куда поехать в Украине в июле: новые форматы отдыха - эко, wellness, актив Какие оригинальные способы отдыха летом выбрать в Украине (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Высокий туристический сезон в разгаре, и июль - отличное время, чтобы открыть для себя новые подходы к отдыху. Все чаще украинцы ищут не просто красивые пейзажи, но и возможность восстановить ресурсы, сменить ритм жизни и побыть ближе к себе.

РБК-Украина собрало подборку идей для тех, кто хочет провести июль интересно, осознанно и с пользой.

Экологический отдых в Карпатах

Карпаты - не только о горах и пейзажах, но и об экостиле жизни. Здесь можно пожить в сельском доме, узнать больше о ремеслах, собрать травы или ягоды, послушать шум потока.

В экологическом формате ценят простоту, натуральные продукты, контакт с природой без лишних удобств. Часто такие путешествия включают походы, мастер-классы, йогу под открытым небом или прогулки на рассвете.

Это способ перезагрузиться и переосмыслить ежедневную рутину. Идеально подходит тем, кто ищет тишину и экологическое равновесие.

Активное движение: поход, байк, вода

Июль - идеальный месяц для активного движения на природе. Популярны байдарки на Днестре, пешие маршруты в Карпатах, велопрогулки в Хмельницкой области, джип-треки на Закарпатье.

Украина имеет много маркированных маршрутов, поэтому для первой попытки хватит даже одного дня с рюкзаком. Природные тропы, свежий воздух и движение - сочетание, которое хорошо влияет на тело и психику.

Все больше украинцев открывают для себя формат "slow travel" - неспешного погружения в маршрут без спешки. А еще это способ увидеть новые места без шумных локаций.

Куда поехать в Украине в июле: новые форматы отдыха - эко, wellness, активЛето - идеальное время для велопохода (фото: Freepik)

Wellness-отдых для тела и духа

В июле многие стремятся к восстановлению после интенсивной весны - и тут на помощь приходят wellness-программы.

В горных районах, на Полесье или даже в центре страны можно найти локации с тишиной, травяными ваннами, дыхательными практиками и естественным питанием. Популярными становятся сессии медитаций, ароматерапии, расслабляющие массажи на основе местных масел.

Люди едут не просто "отдохнуть", а чтобы разгрузить тело и голову. Все чаще к таким практикам приобщают и работу с психологом или коучем. Это не побег - это возвращение к себе.

Купание в чанах и термальные источники

Этот вид отдыха - не только для зимы. Вечером после активного дня нет ничего лучше, чем окунуться в горячую воду с карпатскими травами. Купание в чанах или в термальных источниках способствует глубокому расслаблению, улучшает кровообращение и снимает мышечное напряжение.

Особенно приятно это на фоне прохладного горного воздуха. Также часто сочетают чаны с чаем из сушеных ягод или с прогулкой по лесу. Хорошая альтернатива SPA для тех, кто ищет естественность и спокойствие.

Куда поехать в Украине в июле: новые форматы отдыха - эко, wellness, активКупание в чанах летом еще лучше, чем зимой (фото: Freepik)

Лесная тишина и сенсорный отдых

Среди новых практик - "лесная терапия", или shinrin-yoku, пришедшая из Японии. Она базируется на идее: просто быть среди деревьев, медленно идти, слушать природу, касаться коры, вдыхать запахи леса.

Это не спортивная нагрузка, а спокойная прогулка, которая снижает уровень стресса. Украинские леса - идеальная среда для таких практик: Полесье, Черкасская область, Подолье. Здесь можно почувствовать простое присутствие, снять тревогу и обрести внутреннее равновесие.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и "Навколо UA".

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