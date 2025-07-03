Блогерка розповіла, як відпочити на Канарських островах дешевше за Туреччину і Єгипет

Хоч часто Канари асоціюють із дорогим туризмом, насправді тут можна провести бюджетну відпустку, якщо знати кілька хитрощів. Блогерка Марія Лисак поділилася власним досвідом і лайфхаками, які допоможуть заощадити на подорожі до Канар.

РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Марії Лисак розповідає, як відвідати знаменитий курорт дешевше за інші популярні туристичні напрямки.

Лансароте: перлина Атлантики з унікальним ландшафтом

Лансароте - один із восьми головних Канарських островів, що належать Іспанії. Розташований він у Атлантичному океані неподалік від північно-західного узбережжя Африки, займаючи площу близько 845 квадратних кілометрів.

На острові проживає приблизно 156 тисяч людей, але щороку сюди приїжджають понад два з половиною мільйони туристів. Особливість Лансароте - унікальні вулканічні ландшафти, які створили унікальну атмосферу, що нагадує пейзаж іншої планети.

Тут можна побачити чорні і білі пляжі, величезні лавові поля, природні парки, а також оригінальну архітектуру, що гармонійно вписується у навколишнє середовище.

Лансароте - це поєднання білого піску та чорного попелу (фото: Вікіпедія)

Як дістатися до Канарських островів недорого?

Одним із головних питань для економних туристів є переліт. Найзручнішим і найбільш доступним способом дістатися до Лансароте є авіапереліт із території Іспанії.

Вартість квитків туди й назад стартує приблизно від 20 до 40 євро в один бік, що значно дешевше, ніж прямі рейси з України або інших країн.

Важливо скористатися спеціальними інструментами для пошуку квитків, наприклад, "Google Flights", який дозволяє відстежувати коливання цін і налаштувати сповіщення про зниження вартості.

Такий підхід допоможе знайти найбільш вигідні пропозиції. Наприклад, блогерка придбала квитки на Лансароте всього за 45 євро за дві сторони, що є дуже вигідною ціною для такого напрямку.

На Лансароте є розвинена готельна інфраструктура (фото: скриншот Youtube.com/@mapa2sha)

Де краще зупинитися?

Вибір житла - один із найважливіших моментів під час планування відпустки. Найкращим варіантом для тих, хто хоче заощадити, є апартаменти, які легко знайти на сервісах на кшталт Airbnb.

Там можна орендувати житло за приблизно 50 євро за ніч на двох, що набагато вигідніше, ніж більшість готелів. Якщо ж ви віддаєте перевагу готелям, варто шукати їхні офіційні сайти, адже там часто бувають акційні пропозиції і ціни нижчі, ніж на туристичних агрегаторах.

Наприклад, Лисак зазначає, що ціна за ніч у готелі з "все включено" становила близько 110 євро. Для активного відпочинку рекомендується селитися ближче до центру острова - це дасть змогу легко дістатися до всіх основних пам’яток.

Для тих, хто шукає спокою і тиші, варто розглянути маленькі села. Однак краще уникати столиці острова - міста Арресіфе, де туристична атмосфера слабша, а життя більше схоже на буденне.

На Лансароте виноград росте просто у вулканічному попелу (фото: Вікіпедія)

Поради для комфортного відпочинку

Канарські острови відрізняються від Іспанії на материку нижчими податками, що робить ціни на місцеві послуги і товари дещо доступнішими. Водночас частина продуктів привозиться з материка, тож їх вартість може бути трохи вищою.

Для зручного пересування островом варто орендувати автомобіль - за чотири дні вартість оренди разом з пальним становила близько 160 євро. Також необхідно мати зручне взуття, оскільки для огляду природних парків і вулканічних маршрутів піші прогулянки можуть бути тривалими.

Через вітер, що часто дме на острові, рекомендують мати з собою легку теплу одежу, навіть влітку. Загалом відпочинок на двох протягом п’яти днів обійшовся блогерці менше ніж у тисячу євро - це доводить, що Канарські острови можуть бути чудовою бюджетною альтернативою популярним туристичним напрямкам.