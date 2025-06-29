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Якого кольору має бути туристична валіза: ні, це не чорний

Неділя 29 червня 2025 10:26
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Якого кольору має бути туристична валіза: ні, це не чорний Якого кольору валізу краще обирати для подорожей (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Обрати надійну та функціональну дорожню валізу - непросте завдання. Зазвичай акцент роблять на матеріал корпусу, місткість чи наявність коліщаток. Проте не менш важливо враховувати й колір.

РБК-Україна пояснює, який колір валізи найкраще обрати, щоб подорож пройшла спокійно та без зайвих клопотів.

Обирайте яскраві кольори

Вибираючи валізу, варто віддавати перевагу насиченим відтінкам, що одразу впадають в очі. Вони допомагають швидко знайти свою сумку серед десятків схожих на стрічці видачі чи у багажному відсіку автобуса.

Особливо популярні такі кольори, як жовтий, салатовий, бірюзовий або яскраво-червоний. Не менш цікаво виглядають принтовані моделі з візерунками, написами чи зображеннями тварин.

Така валіза виконує подвійну функцію: покращує настрій і робить багаж впізнаваним. До того ж, вона чудово виглядає на фото - ідеальний аксесуар для Instagram.

Міфи про темні валізи

Довгий час вважалося, що темні кольори більш практичні - мовляв, вони менше брудняться. Проте сучасні валізи виготовляють із матеріалів, які легко очищуються - наприклад, з ABS-пластика або міцного текстилю з водовідштовхувальним просоченням.

Тому навіть біла чи світло-рожева модель зможе служити роками без втрати вигляду. Темна валіза, хоча й виглядає стримано, легко губиться серед інших.

Замість того щоб маскувати багаж, краще навпаки - зробити його яскравим і помітним. У результаті ви отримаєте і зручність, і задоволення від подорожі.

Якого кольору має бути туристична валіза: ні, це не чорнийВаліза яскравих кольорів більш помітна, що може бути дуже корисно (фото: Freepik)

Як оживити темну валізу

Якщо у вас вже є темна валіза, і купувати нову немає потреби, не засмучуйтесь. Придбайте яскравий чохол із візерунком - це змінить зовнішній вигляд речі за кілька секунд. Такі чохли часто мають зображення міст, тварин, абстракцій або природи, що дозволяє надати валізі індивідуальності.

Крім естетики, чохол захищає від подряпин, бруду й зношування під час транспортування. Його легко одягати, знімати і прати - зручність на висоті. Завдяки цьому рішенню навіть звичайна валіза набуде нового вигляду та функціональності.

Практичність та стиль - головне у подорожі

Головне - пам’ятати, що валіза має бути не лише зручною, а й помітною. Яскравий колір допомагає уникнути плутанини та втрати речей, а ще задає настрій на весь відпочинок.

Візуальна привабливість також грає роль - гарна валіза доповнює стиль мандрівника. Не бійтеся експериментів: кольорові чохли, наліпки чи навіть стрічки - усе це зробить вашу поїздку комфортнішою.

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Lifehacker та Trip Advisor.

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Туризм Валіза Поради Подорожі
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