Кіномапа Україні. Де знаходяться неймовірні локації з фільмів, які можна побачити наживо

Буковина - село Верхній Яловець ("Памфір")

Справжній карпатський край, де знімали фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Саме село Верхній Яловець у Чернівецькій області стало "декорацією" для цього виразного авторського кіно.

Тут і досі збережені гуцульські хати, старі церкви, вузькі лісові дороги та атмосфера, яка ідеально вписалась у драматичну історію фільму.

Як дістатись:

Потягом до Вижниці або Чернівців

Далі автобусом до Путили

Потім - автостопом чи орендованим авто до Верхнього Яловця (громадський транспорт курсує нерегулярно)

Київ і передмістя ("Камінь. Ножиці. Граната")

Цей трилер знятий у Києві та околицях - деякі сцени знімали у спальних районах столиці, інші - в покинутих будівлях у Боярці та Ірпені. Атмосфера занепаду та напруги доповнена реальною архітектурою, без декорацій.

Як дістатись:

До Боярки чи Ірпеня можна легко доїхати електричкою з Києва (від станції Святошин або Київ-Пасажирський)

На місці можна замовити екскурсію з місцевим гідом (деякі кінолокації стали популярними після прокату фільму)

Закарпаття та Київ - ("Захар Беркут")

Поблизу озера Синевир та Синевирської Поляни - саме там проходили натурні зйомки гірської ущелини й батальні сцени.

А у Києві, на Троєщині у павільйонах Film.UA Group, побудували масштабні декорації гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка.

Декорації охоплювали понад 3 000 метрів квадратних, художники-відтворювачі створили фантастичний простір, який виглядає природно та реалістично.

Як дістатись:

До Синевиру: потяг або авто до Рахова, далі місцевий транспорт або екскурсійні тури до Синевирської Поляни.

До декорацій: поїздка до Києва, екскурсія на майданчик Film.UA (якщо доступно туристично).

Додатково - відвідини Манявського водоспаду, інших мальовничих місць Карпат.

Закарпаття - ("Тіні забутих предків")

Основні зйомки тривали у Верховині на Івано‑Франківщині, а також у селах Криворівня, Ворохта, Віпче, Зелене та біля водоспаду Женецький Гук, Яремче.

У Верховині досі діє музей фільму у хаті Параджанова, де зберігаються костюми, світлини та реквізит - понад 1000 артефактів та етноекспозицій.

Як дістатись:

До Верховини: потяг або автобус до Івано‑Франківська, далі автобус або маршрутка до Верховини.

По селах: маршрутка або авто через Криворівню, Ворохту, Віпче, Зелене. Біля Ворохти - здивує водоспад Женецький Гук.

Відвідайте музей "Тіней" у Верховині, заплануйте зупинку в Криворівні - серці стрічки.