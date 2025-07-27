Кіномапа Україні. Де знаходяться неймовірні локації з фільмів, які можна побачити наживо

Українські фільми знімають у справжніх селах і містах - іноді просто серед лісів, гір або на далеких хуторах. Ці локації стають не лише фоном для сюжету, а й чудовими місцями для відвідин туристами.
У яких регіонах знімалися найяскравіші українські стрічки, розповідає РБК-Україна.
Справжній карпатський край, де знімали фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Саме село Верхній Яловець у Чернівецькій області стало "декорацією" для цього виразного авторського кіно.
Тут і досі збережені гуцульські хати, старі церкви, вузькі лісові дороги та атмосфера, яка ідеально вписалась у драматичну історію фільму.
Як дістатись:
Цей трилер знятий у Києві та околицях - деякі сцени знімали у спальних районах столиці, інші - в покинутих будівлях у Боярці та Ірпені. Атмосфера занепаду та напруги доповнена реальною архітектурою, без декорацій.
Як дістатись:
Поблизу озера Синевир та Синевирської Поляни - саме там проходили натурні зйомки гірської ущелини й батальні сцени.
А у Києві, на Троєщині у павільйонах Film.UA Group, побудували масштабні декорації гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка.
Декорації охоплювали понад 3 000 метрів квадратних, художники-відтворювачі створили фантастичний простір, який виглядає природно та реалістично.
Як дістатись:
Основні зйомки тривали у Верховині на Івано‑Франківщині, а також у селах Криворівня, Ворохта, Віпче, Зелене та біля водоспаду Женецький Гук, Яремче.
У Верховині досі діє музей фільму у хаті Параджанова, де зберігаються костюми, світлини та реквізит - понад 1000 артефактів та етноекспозицій.
Як дістатись:
Відвідайте музей "Тіней" у Верховині, заплануйте зупинку в Криворівні - серці стрічки.
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: BBC Україна, Вікіпедія, Національна спілка письменників України, Держкіно.