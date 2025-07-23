Місто - портал у минуле: де ще жива українська вузькоколійка, якої вже нема у Європі

У центрі України, на Кіровоградщині, є маловідоме містечко, де досі існує вузькоколійка - така, якою в Європі вже не користуються. Це Гайворон - місто, де час завмирає, коли з депо виїжджає паротяг. Він справжній, історичний і знаходиться не в музеї, бо до нього можна доторкнутися рукою.

Що пов'язує Гайворон з Європою чим це місто приваблює туристів та що у ньому цікавого, розповідає РБК-Україна .

Гайворон - маленьке місто з великою історією

Гайворон - невелике місто над Південним Бугом, яке стало відомим завдяки залізничній екзотиці. Саме тут діє одна з останніх вузькоколійних залізниць у Європі - з шириною колії лише 750 мм.

І хоч більшість маршрутів давно закриті, вузькоколійка досі жива - частково технічно, а головне - у серцях тих, хто її зберігає.

Станція Гайворон (фото: Вікіпедія)

Унікальна вузькоколійка: туристичний скарб

У 19–20 століттях вузькоколійна мережа була головною артерією для перевезення вантажів і пасажирів між селами та містечками Поділля.

Колія проходила від Гайворона до Бершаді, Вапнярки, Гайсина. У 2021 році тут востаннє запустили справжній ретропоїзд із паровозом, і це стало подією для всієї країни: квитки розкупили за лічені години.

Перегін Бершадь - Гайворон (фото: Вікіпедія)

Міст через Південний Буг і мальовнича природа

Гайворон розташований на березі річки Південний Буг. Через річку перекинуто старий, але ще діючий залізничний міст, яким проходить вузькоколійка. Це ідеальне місце для любителів прогулянок, риболовлі або просто спокійного відпочинку на природі.

Гайворонське депо - унікальне тим, що тут зберегли старовинні вузькоколійні вагони, рейки, розворотні платформи й навіть паровози. Частина колії перебуває в робочому стані, і місцеві ентузіасти регулярно організовують фототури, виставки та історичні поїздки.

Вузькоколійна залізниця Рудниця-Гайворон (фото: Вікіпедія)

Останній потяг Європи

Саме з Гайворона стартував останній в Європі діючий регулярний пасажирський маршрут вузькоколійкою. Хоча наразі його зупинено, завдяки ініціативам активістів і залізничників він має шанс знову запрацювати - принаймні у форматі туристичного маршруту.

Місто, яке варто відвідати

Сюди легко дістатися поїздом або автобусом, містечко компактне, безпечне та ідеально підходить для одноденної подорожі без ночівлі. Відсутність натовпу туристів і щирість місцевих жителів роблять Гайворон місцем, де дійсно можна перезавантажитися.

Пам'ятний технічний знак - паровоз МТ-202 (фото: Вікіпедія)

Рай для фанатів

Місто поступово стає центром нішевого ретро-туризму: сюди їдуть залізничні фанати, фотографи, мандрівники, які хочуть відчути дух старої Європи без пафосу й реконструкцій. Тут - все справжнє.

Чому Гайворон схожий на європейські міста