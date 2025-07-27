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Кинокарта Украины. Где находятся невероятные локации из фильмов, которые можно увидеть вживую

Куда поехать в Украине, чтобы увидеть места съемок известных фильмов (кадр из фильма "Захар Беркут")
Автор: Анна Шиканова

Украинские фильмы снимают в настоящих селах и городах - иногда просто среди лесов, гор или на дальних хуторах. Эти локации становятся не только фоном для сюжета, но и прекрасными местами для посещения туристами.

В каких регионах снимались самые яркие украинские ленты, рассказывает РБК-Украина.

Буковина - село Верхний Яловец ("Памфир")

Настоящий карпатский край, где снимали фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Именно село Верхний Яловец в Черновицкой области стало "декорацией" для этого выразительного авторского кино.

Здесь до сих пор сохранены гуцульские дома, старые церкви, узкие лесные дороги и атмосфера, которая идеально вписалась в драматическую историю фильма.

Как добраться:

  • Поездом до Вижницы или Черновцов
  • Далее автобусом до Путилы
  • Затем - автостопом или арендованным авто до Верхнего Яловца (общественный транспорт курсирует нерегулярно)

Киев и пригород ("Камень. Ножницы. Граната")

Этот триллер снят в Киеве и окрестностях - некоторые сцены снимали в спальных районах столицы, другие - в заброшенных зданиях в Боярке и Ирпене. Атмосфера упадка и напряжения дополнена реальной архитектурой, без декораций.

Как добраться:

  • В Боярку или Ирпень можно легко доехать электричкой из Киева (от станции Святошин или Киев-Пассажирский)
  • На месте можно заказать экскурсию с местным гидом (некоторые кинолокации стали популярными после проката фильма)

Закарпатье и Киев - ("Захар Беркут")

Вблизи озера Синевир и Синевирской Поляны - именно там проходили натурные съемки горного ущелья и батальные сцены.

А в Киеве, на Троещине в павильонах Film.UA Group, построили масштабные декорации горного ущелья, поселка Тухля и имения Тугара Вовка.

Декорации охватывали более 3 000 квадратных метров, художники-воспроизводители создали фантастическое пространство, которое выглядит естественно и реалистично.

Как добраться:

  • До Синевира: поезд или авто до Рахова, далее местный транспорт или экскурсионные туры в Синевирскую Поляну.
  • К декорациям: поездка в Киев, экскурсия на площадку Film.UA (если доступно туристически).
  • Дополнительно - посещение Манявского водопада, других живописных мест Карпат.

Закарпатье - ("Тени забытых предков")

Основные съемки проходили в Верховине на Ивано-Франковщине, а также в селах Криворивня, Ворохта, Випче, Зеленое и возле водопада Женецкий Гук, Яремче.

В Верховине до сих пор действует музей фильма в доме Параджанова, где хранятся костюмы, фотографии и реквизит - более 1000 артефактов и этноэкспозиций.

Как добраться:

  • До Верховины: поезд или автобус до Ивано-Франковска, далее автобус или маршрутка до Верховины.
  • По селам: маршрутка или авто через Криворивню, Ворохту, Випче, Зеленое. Возле Ворохты - удивит водопад Женецкий Гук.

Посетите музей "Теней" в Верховине, запланируйте остановку в Криворивне - сердце ленты.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: BBC Украина, Википедия, Национальный союз писателей Украины, Госкино.

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