Кинокарта Украины. Где находятся невероятные локации из фильмов, которые можно увидеть вживую

Украинские фильмы снимают в настоящих селах и городах - иногда просто среди лесов, гор или на дальних хуторах. Эти локации становятся не только фоном для сюжета, но и прекрасными местами для посещения туристами.
В каких регионах снимались самые яркие украинские ленты, рассказывает РБК-Украина.
Настоящий карпатский край, где снимали фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Именно село Верхний Яловец в Черновицкой области стало "декорацией" для этого выразительного авторского кино.
Здесь до сих пор сохранены гуцульские дома, старые церкви, узкие лесные дороги и атмосфера, которая идеально вписалась в драматическую историю фильма.
Как добраться:
Этот триллер снят в Киеве и окрестностях - некоторые сцены снимали в спальных районах столицы, другие - в заброшенных зданиях в Боярке и Ирпене. Атмосфера упадка и напряжения дополнена реальной архитектурой, без декораций.
Как добраться:
Вблизи озера Синевир и Синевирской Поляны - именно там проходили натурные съемки горного ущелья и батальные сцены.
А в Киеве, на Троещине в павильонах Film.UA Group, построили масштабные декорации горного ущелья, поселка Тухля и имения Тугара Вовка.
Декорации охватывали более 3 000 квадратных метров, художники-воспроизводители создали фантастическое пространство, которое выглядит естественно и реалистично.
Как добраться:
Основные съемки проходили в Верховине на Ивано-Франковщине, а также в селах Криворивня, Ворохта, Випче, Зеленое и возле водопада Женецкий Гук, Яремче.
В Верховине до сих пор действует музей фильма в доме Параджанова, где хранятся костюмы, фотографии и реквизит - более 1000 артефактов и этноэкспозиций.
Как добраться:
Посетите музей "Теней" в Верховине, запланируйте остановку в Криворивне - сердце ленты.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: BBC Украина, Википедия, Национальный союз писателей Украины, Госкино.