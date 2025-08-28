Дегустації, підвали та вечері серед виноградників: топ-локації для винного туризму в Україні

Закарпатська область

Chateau Chizay (Закарпаття) - одна з найвідоміших виноробень країни. Тут можна пройти екскурсію виноградниками, відвідати музей винороба й дегустувати вина у підземних залах.

Ресторан "Мала Гора" серед виноградників створює ідеальну атмосферу для вечері.

Офіс виноробні поблизу Берегова (фото: Вікіпедія)

Київська область

Biologist (Київщина) - сучасна виноробня неподалік столиці. Пропонує екскурсії та дегустації у поєднанні з обідом або вечерею.

Туристичні програми розраховані на групи й створені для тих, хто хоче зануритися у світ вина без далекої подорожі.

Помаранчеве вино Biologist (фото: facebook-сторінка Biologist Wine Company)

Одеська область

Villa Tinta (Бессарабія, озеро Ялпуг) - виноробня з виноградниками на березі найбільшого природного озера України. Тут організовують дегустації з локальними стравами та романтичні вечері на природі.

Bolgrad Wine Fest (фото: офіційний сайт Villa Tanta)

VINOMAN - сучасна ініціатива з винними турами до 3 годин. Програми включають розмову з виноробом, дегустацію з закусками та знайомство з культурою українського вина.

(фото: Facebook-сторінка Vinoman Winery)

Сезонність теж має значення. Найбільш яскраві враження залишає літо, коли виноградники сяють зеленню, а також осінь - час збору врожаю та свят молодого вина. Саме в цей час можна скуштувати молодого вина та відвідати цікавий тематичний фестиваль.