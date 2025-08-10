ua en ru
Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Неділя 10 серпня 2025 19:00
Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу Найкращі села Карпат з екотуризмом та автентичною атмосферою (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Карпати - це не лише гори, річки й свіже повітря. Тут є села, які стали прикладом того, як можна приймати туристів, розвивати економіку та водночас не шкодити природі. Сталий туризм, екоініціативи, локальні продукти й автентичність - ось їхній рецепт успіху.

Які карпатські села показують, що можна гармонійно поєднати туризм, екологію та розвиток місцевих громад, розповідає РБК-Україна.

Криворівня - серце гуцульської культури

Це село відоме своєю історією, фестивалями та збереженою гуцульською архітектурою. Тут знімали культові фільми, працюють музеї, а садиби приймають гостей, використовуючи екологічні підходи.

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Село Криворівня (фото: Вікіпедія)

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Гуцульська хата-ґражда (музей) - місце зйомок фільму "Тіні забутих предків"

Космач - столиця ремесел

Гончарство, ткацтво, ліжникарство - тутешні майстри передають традиції з покоління в покоління. У багатьох садибах є сертифікати екологічної відповідальності, а туристи можуть взяти участь у майстер-класах та скуштувати органічні продукти.

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Космач (фото: Вікіпедія)

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Михайло Дідишин на порозі заснованого ним у 1970-х роках музею Олекси Довбуша (фото: Вікіпедія)

Ясіня - біля підніжжя Говерли

Село приваблює не лише горами, а й екомаршрутами. Місцеві господарі облаштували садиби з альтернативною енергетикою, тож відпочинок тут - максимально екологічний.

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Ясіня з гори Шурева Буковина (фото: Вікіпедія)

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Типові ландшафти Ясіня (фото: Вікіпедія)

Нижнє Селище - з французьким шармом

Тут виробляють натуральні сири, соки, м’ясні вироби. Кооперативи створюють нові робочі місця, а туристи можуть побачити виробництво на власні очі та взяти участь у дегустаціях.

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

У селі (фото: Вікіпедія)

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Селиська сироварня (фото: Вікіпедія)

Ізки - бренд сталого відпочинку

Еко-курорт із біодизайном, сонячними панелями та власним сирним виробництвом. Тут дбають про перероблювання відходів і живуть за принципом "природа понад усе".

Екотуризм у Карпатах: найкращі села, де можна відчути автентичну атмосферу

Ізки (фото: Вікіпедія)

Порада мандрівникам

Плануючи подорож у Карпати, обирайте села, які підтримують сталий розвиток. Так ви не лише отримаєте автентичний досвід, а й допоможете зберегти унікальну природу для наступних поколінь.

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Репортер, Вікіпедія, сайт Спілки сільського зеленого туризму України, WWF.

