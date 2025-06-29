Де живе лише 800 людей: країни світу, які менші за українське село

Ватикан - найменша країна світу

Ватикан - це не просто держава, а духовний центр для мільйонів католиків у всьому світі. Його площа - лише близько 0,44 квадратного кілометра, і це найменша країна планети як за площею, так і за населенням - близько 800 жителів.

Ватикан розташований у серці Риму і є резиденцією Папи Римського. Тут знаходяться визначні храми, музеї та архіви, що зберігають унікальні культурні скарби.

Ватикан (фото: Вікіпедія)

Монако - розкіш і гламур на площі двох квадратних кілометрів

Монако - другий за величиною "карлик" серед країн світу. Ця держава займає всього близько 2,02 квадратного метра, але при цьому вміщує понад 39 тисяч мешканців.

Монако славиться своїми казино, гламуром, Формулою-1 та податковими перевагами. Завдяки своєму розташуванню на Французькій Рив’єрі, Монако є місцем відпочинку світових знаменитостей.

Нова гавань у Фонтвіллі (фото: Вікіпедія)

Науру - острівна країна з унікальною історією

Науру - найменша острівна держава світу, площею близько 21 квадратний метр і населенням приблизно 10 тисяч людей.

Цей тихоокеанський острів колись був багатий на фосфати, що дало країні значний дохід, однак зараз економіка Науру проходить складні часи через вичерпання природних ресурсів.

Попри це, Науру зберігає свою незалежність і культурну самобутність.

Парламент Науру (фото: Вікіпедія)

Тувалу - країна, що бореться з підняттям рівня моря

Тувалу, площа якої складає приблизно 26 квадратних метрів, є однією з найменших і найнижчих країн світу.

З населенням близько 11 тисяч, ця острівна держава розташована у Тихому океані та стала символом боротьби з наслідками зміни клімату.

Через постійне підняття рівня моря Тувалу знаходиться під загрозою зникнення у найближчі десятиліття.

Школа на атолі Фунафуті (фото: Вікіпедія)

Сан-Марино - стародавня республіка на італійській землі

Сан-Марино - держава, що займає площу близько 61 квадратний метр, розташована в Італії та вважається однією з найстаріших республік світу.

З населенням понад 33 тисячі осіб, Сан-Марино зберігає унікальний політичний устрій, культурну спадщину і туристичну привабливість. Вона є класичним прикладом маленької, але самостійної держави.

Вежа Гуаїта (фото: Вікіпедія)