Бельгія, яка вас здивує: 15 неймовірних фактів про цю країну, яких ви точно не знали

Бельгія відома своїм шоколадом, вафлями та штаб-квартирою ЄС. Але є речі, про які туристи не здогадуються. Від дивних законів до щорічних фестивалів котів - ось 15 неочікуваних фактів про Бельгію, які точно здивують навіть досвідчених мандрівників.

Світова столиця коміксів

Бельгія - батьківщина безлічі відомих художників коміксів. Тут народилися такі культові персонажі, як Тінтін (створений Ерже), Смурфики (Пейо) та Лаки Люк.

У Брюсселі навіть є Бельгійський центр коміксів, а стіни міста прикрашають численні фрески, присвячені героям коміксів.

Наймасштабніший у світі квітковий килим

Кожні два роки центральна площа Брюсселя, Гранд-Плас, перетворюється на величезний, неймовірно красивий квітковий килим.

Для його створення використовується близько 700 000 бегоній, і він простягається на 77 метрів у довжину та 24 метри у ширину.

Батьківщина саксофона

Хоча саксофон є невід'ємною частиною джазу, його винахідником був бельгієць Адольф Сакс у 1840-х роках. У місті Динан, де він народився, встановлено пам'ятник цьому видатному музичному інструменту. І перша назва цього музичного інструменту була - мундштучний офіклеїд.

До речі, саме про Бельгію говорять, як про батьківщину джазового мистецтва європейського стилю. Перші джаз-клуби Європи з'явилися саме тут ще у 1920-х роках.

Пам'ятник Адольфу Саксу у місті Динан (фото: Вікіпедія)

Найбільша кількість замків на квадратний кілометр

Бельгія може похвалитися вражаючою кількістю замків - їх тут понад 3000! Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, якщо враховувати співвідношення до площі території. Багато з них відкриті для відвідування, пропонуючи зануритися в історію.

Крута залізнична мережа

Бельгійська залізнична мережа є найщільнішою у світі, дозволяючи легко дістатися практично до будь-якої точки країни поїздом. Це робить подорожі Бельгією надзвичайно зручними та екологічними.

"Пісяючий хлопчик" та його гардероб

Знаменита брюссельська статуя Манекен-Піс (Manneken Pis) має понад 1000 костюмів у своєму гардеробі, які зберігаються у Міському музеї. Його вдягають у різні наряди декілька разів на тиждень, часто на честь свят або візитів іноземних делегацій.

А ще у Бельгії є фонтан "Дівчинка, що пісяє" та "Собачка, що пісяє".

Фонтан "Хлопчик, що пісяє" (фото: Вікіпедія)

Фріти - це не картопля фрі

Хоча світ знає "French fries" (картопля фрі), насправді вони походять з Бельгії, де їх називають "frites" або "frieten". Бельгійці мають унікальний спосіб їх приготування - двічі обсмажують для ідеальної хрусткості, і подають з різноманітними соусами.

Пиво - більше, ніж просто напій

Бельгія славиться своїми пивними традиціями. Тут виробляється понад 1500 оригінальних сортів пива, включно з унікальними траппістськими та ламбік-пивами. Для порівняння, днів у році лише 365!

А ще у Бельгії є цікава професія - сомельє пива, і це офіційна посада, для якої потрібно мати спеціальну сертифікацію. З 1999 року в країні існує академія, яка займається вивченням властивостей та особливостей цього напою.

Фонтан "Дівчинка, що пісяє" (фото: Вікіпедія)

Офіційні мови

Бельгія має три офіційні мови: нідерландська (якою розмовляють у Фландрії на півночі), французька (поширена у Валлонії на півдні) та німецька (невеликий регіон на сході). Брюссель офіційно двомовний (французька та нідерландська).

Найвища щільність мішленівських зірок

Хоча Бельгія невелика, вона має одну з найвищих концентрацій ресторанів, відзначених зірками Мішлен, на душу населення. Це справжній рай для гурманів.

Шоколадна країна

Бельгія виробляє понад 220 000 тонн шоколаду на рік. У Брюсселі функціонує понад 2000 шоколадних магазинів, і шоколад для бельгійців - це не просто десерт, а частина національної культури. Щороку кожен бельгієць з'їдає у середньому понад 10 кг шоколаду.

Шоколадний магазин у Бельгії (фото: Вікіпедія)

Перша країна з онлайн-газетою

У 1995 році Бельгія стала першою країною у світі, яка запустила онлайн-версію газети - "De Morgen".

Культура бруківок

Бельгія відома своїми численними бруківками, які особливо популярні серед велосипедистів. Багато знаменитих велосипедних перегонів, таких як "Тур Фландрії" та "Париж-Рубе", проходять саме цими історичними дорогами.

Антверпен - світовий центр діамантів

Місто Антверпен є світовим лідером у торгівлі діамантами. Понад 80% необроблених діамантів та 50% усіх огранованих діамантів у світі проходять через Антверпен. Але загалом Бельгія посідає перше місце з обробки алмазів.

СПА з Бельгії

Широко поширені по всьому світу СПА-салони зобов'язані своєю назвою відомому курорту Спа у Бельгії. Там знаходиться багато джерел з мінеральною водою.

Місто Спа у Бельгії (фото: Вікіпедія)

Бельгія - це країна контрастів, де давні традиції гармонійно поєднуються з сучасними інноваціями, а на маленькій території сконцентровано безліч культурних та історичних перлин.