Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

Понедельник 25 августа 2025 19:24
Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью Какая страна самая популярная для отдыха осенью (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пока туристы массово возвращаются домой из отпусков, опытные путешественники только начинают планировать морской сезон. Есть средиземноморский остров, который осенью становится идеальным местом для тех, кто хочет и пляж, и культуру, и спокойствие - все в одном.

Какая страна названа самой популярной и комфортной для отдыха осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Travel off Path.

Если вы все еще думаете об отпуске, но не успели вырваться летом - осень может стать идеальным вариантом. В этот период средиземноморские курорты остаются солнечными, но уже без изнуряющей жары и туристических толп.

И среди всех направлений выделяется Кипр - маленькое островное государство, которое становится одной из самых популярных точек путешествий этой осенью.

Солнце и море до ноября

Кипр - самая южная страна Европы, расположенная между Турцией и Северной Африкой. Благодаря такому расположению осень здесь теплая и продолжительная. В сентябре дневная температура достигает до +31 градуса, в октябре держится около +25 градусов.

Море прогрето до +26 градусов в сентябре и около +24 градусов в октябре, что делает его комфортным для купания. Солнечных дней 5-6 в неделю, а дожди почти не мешают планам.

То есть вы получаете классический пляжный отдых, но без жары июля и августовского наплыва отдыхающих.

Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

Маяк на Пафосе (фото: Википедия)

Остров, где встречаются цивилизации

Несмотря на компактные размеры, история Кипра поражает масштабом. За тысячелетия остров побывал в составе разных империй, и это оставило следы в архитектуре и культуре.

Здесь можно увидеть все: от античных руин и венецианских стен до османских мечетей и британских построек.

Самые известные достопримечательности:

  • Археологический парк Като-Пафос - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с мозаиками древнеримских вилл.
  • Амфитеатр Курион - древнее сооружение с панорамой на Средиземное море.
  • Скала Афродиты - место, которое мифы называют точкой рождения богини любви и красоты.

10 причин посетить этот остров осенью

Солнце почти круглый год - более 300 солнечных дней, даже в октябре можно ходить в футболке.

Мягкая погода - дневная температура 25-28 градусов, а море остается теплым для купания.

Меньше туристов - пляжи и старинные города без большого количества людей.

Самые чистые пляжи Европы - десятки побережий отмечены "Голубым флагом".

Место рождения Афродиты - Скала Афродиты остается культовой точкой для романтиков.

Древняя история на каждом шагу - руины Куриона, мозаики Пафоса, венецианские и османские памятники.

Тродосские горы - прохлада, виноградники, монастыри и живописные деревни.

Халуми и вино - на родине знаменитого сыра и старейшего вина "Командария" вкус совсем другой.

Микс культур - здесь соединились греческие, римские, британские и ближневосточные традиции.

Идеальный баланс отдыха - можно совместить пляж, гастротуры, экскурсии и треккинг.

Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

На Кипре самые чистые пляжи в Европе (фото: Википедия)

Какие курорты на Кипре самые популярные

Айя-Напа

Что посмотреть. Айя-Напа известна своими пляжами с белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Здесь расположены знаменитые пляжи Ниси и Маккензи, идеальные для солнечных ванн и водных видов спорта.

Интересные факты. Город активно живет ночной жизнью - бары и клубы работают почти до утра, но в то же время можно найти тихие бухты для спокойного отдыха. Здесь также стоит посетить Монастырь Айя-Напа, давший название городу, и музей морской истории

Протарас

Что посмотреть. Курорт подходит для семейного отдыха. Особенно популярен Пляж Фиг-Три-Бей - спокойная вода и песчаный берег идеальны для детей.

Интересные факты. Протарас славится живописными скалистыми бухтами и песчаными косами. Любителям активного отдыха понравится дайвинг в чистых водах, а романтическим парам - прогулки вдоль берега на закате солнца

Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

Кухня Кипра сочетает сразу несколько культур мира (фото: Википедия)

Лимасол

Что посмотреть. Лимассол - большой город-курорт с развитой инфраструктурой. Здесь сочетаются современные отели, рестораны и старинные достопримечательности. Старый город Лимассола с узкими улочками и средневековым замком стоит посетить для культурного отдыха.

Интересные факты. Город известен виноделием - можно организовать дегустацию местных вин в винных погребах, а пляжи Лимассола подходят для купания и семейного отдыха.

Пафос

Что посмотреть. Пафос - курорт для тех, кто совмещает пляжный отдых с историей. Здесь расположены археологический парк Пафоса и мозаики древнеримских вилл, включенные в список ЮНЕСКО.

Интересные факты. По легенде, именно здесь родилась Афродита. Туристы любят местные бухты для купания, а также многочисленные рестораны с морской кухней.

Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

На Кипре много интересных античных памятников (фото: Википедия)

