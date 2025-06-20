Не Буковель і не Одеса: 10 красивих місць в Україні, про які ви могли не знати

Буцький каньйон

Одне з наймальовничіших природних див Центральної України, розташоване на річці Гірський Тікич у Черкаській області.

Гранітні скелі, водоспади та бурхлива вода створюють враження мініатюрного гірського ландшафту. Ідеальне місце для пікніків, кемпінгу й фотосесій.

Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)

Тараканівський форт

Це покинута військова фортеця XIX століття, розташована поблизу міста Дубно в Рівненській області.

Масивні мури, підземні ходи та атмосферні руїни створюють відчуття справжнього пригодницького фільму. Ідеальне місце для любителів урбан-досліджень та загадкової історії.

Тараканівський форт (фото: Вікіпедія)

Гора Синяк

Вершина 1 665 метрів у Горганському хребті, схили вкриті лісом до 1 300 метрів, а потім альпійські луки та кам'яні розсипи, завядки яким гора набуває злегка блакитного відтінку, що й дало їй назву.

З вершини відкриваються фантастичні краєвиди на Чорногору, Говерлу, Петрос, Довбушанку і Хом'як, що робить її популярною для одноденних походів.

Гора Синяк (фото: Вікіпедія)

Гора Хом'як

Мальовнича вершина в східній частині Горган, висотою приблизно 1 542 метри. Її характерна дахоподібна форма, вкрита кам'яними розсипами та жерепом, нагадує спину хом'яка, звідки й походить назва.

З вершини відкриваються захоплюючі панорами на Чорногірський масив (Говерла, Петрос), сусідні хребти - Синяк, Довбушанку та густі ліси навколо.

Гора Хом'як (фото: Вікіпедія)

Затоплена церква в Київській області

Це залишки Спасо-Преображенської церкви, що розташовані в селі Гусинці, затопленому під час створення Канівського водосховища. Сьогодні вона стоїть посеред води, ніби на острові, і виглядає надзвичайно атмосферно.

Місце приваблює фотографів, мандрівників і любителів унікальних локацій.

Свято-Преображенська церква (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Опішня

Це визнана гончарна столиця України з давньою традицією виробництва кераміки; у кінці XIX-початку XX століття тут працювало близько 1 000 майстрів, і їхні вироби експортували й виставлялися по всьому світу.

З 1986 року в селі діє Національний музей-заповідник українського гончарства, який включає кілька музеїв-садиб відомих гончарів, майстерні, галерею просто неба та сучасні майстер-класи.

Опішня (фото: ukrainaincognita.com)

Бакота

Затоплене село на березі Дністра, відоме своїми мальовничими скелями та печерним монастирем.

Це місце тиші, спокою та неймовірних краєвидів, де можна медитувати, плавати або просто насолоджуватись природою. Одна із найатмосферніших локацій Поділля.

Бакота (фото: vidviday.ua)

Радіолокаційна станція "Памір" на горі Томнатик

Це залишки радіолокаційної станції на висоті 1 565 метрів у Чернівецькій області. Величезні сферичні куполи на тлі карпатських гір створюють сюрреалістичну атмосферу, мов сцена з фільму про прибульців. Ідеальна локація для любителів сталкер-естетики та фото.

Радіолокаційна станція "Памір" (фото: bukowina.org.ua)

Актівський каньйон

Унікальний природний комплекс із гранітними скелями, річкою Мертвовід і величними пейзажами.

Його часто називають маленьким Гранд-Каньйоном України. Це місце ідеальне для кемпінгу, хайкінгу й усамітнення на півдні.

Актівський каньйон (фото: tdm.kr.ua)

Озеро Герешаска

Високогірне озеро льодовикового походження, розташоване на висоті понад 1 500 метрів у Мармароських Карпатах. Вода неймовірно чиста, з блакитно-зеленим відтінком, а навколо - незаймана природа. Сюди йдуть за тишею, дикою красою та справжнім гірським спокоєм.

Озера Герешаска (фото: karpatium.com.ua)