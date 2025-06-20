Не Буковель и не Одесса: 10 красивых мест в Украине, о которых вы могли не знать

Букский каньон

Одно из самых живописных природных чудес Центральной Украины, расположенное на реке Горный Тикич в Черкасской области.

Гранитные скалы, водопады и бурная вода создают впечатление миниатюрного горного ландшафта. Идеальное место для пикников, кемпинга и фотосессий.

Букский каньон (фото: Википедия)

Таракановский форт

Это заброшенная военная крепость XIX века, расположенная вблизи города Дубно в Ровенской области.

Массивные стены, подземные ходы и атмосферные руины создают ощущение настоящего приключенческого фильма. Идеальное место для любителей урбан-исследований и загадочной истории.

Таракановский форт (фото: Википедия)

Гора Синяк

Вершина 1 665 метров в Горганском хребте, склоны покрыты лесом до 1 300 метров, а затем альпийские луга и каменные россыпи, благодаря которым гора приобретает слегка голубой оттенок, что и дало ей название.

С вершины открываются фантастические виды на Черногору, Говерлу, Петрос, Довбушанку и Хомяк, что делает ее популярной для однодневных походов.

Гора Синяк (фото: Википедия)

Гора Хомяк

Живописная вершина в восточной части Горган, высотой примерно 1 542 метра. Ее характерная крышевидная форма, покрытая каменными россыпями и жерепом, напоминает спину хомяка, откуда и происходит название.

С вершины открываются захватывающие панорамы на Черногорский массив (Говерла, Петрос), соседние хребты - Синяк, Довбушанку и густые леса вокруг.

Гора Хомяк (фото: Википедия)

Затопленная церковь в Киевской области

Это остатки Спасо-Преображенской церкви, расположенные в селе Гусинцы, затопленном при создании Каневского водохранилища. Сегодня она стоит посреди воды, будто на острове, и выглядит чрезвычайно атмосферно.

Место привлекает фотографов, путешественников и любителей уникальных локаций.

Свято-Преображенская церковь (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Опишня

Это признанная гончарная столица Украины с давней традицией производства керамики; в конце XIX-начале XX века здесь работало около 1 000 мастеров, и их изделия экспортировали и выставлялись по всему миру.

С 1986 года в селе действует Национальный музей-заповедник украинского гончарства, который включает несколько музеев-усадеб известных гончаров, мастерские, галерею под открытым небом и современные мастер-классы.

Опишня (фото: ukrainaincognita.com)

Бакота

Затопленное село на берегу Днестра, известное своими живописными скалами и пещерным монастырем.

Это место тишины, покоя и невероятных пейзажей, где можно медитировать, плавать или просто наслаждаться природой. Одна из самых атмосферных локаций Подолья.

Бакота (фото: vidviday.ua)

Радиолокационная станция "Памир" на горе Томнатик

Это остатки радиолокационной станции на высоте 1 565 метров в Черновицкой области. Огромные сферические купола на фоне карпатских гор создают сюрреалистическую атмосферу, как сцена из фильма о пришельцах. Идеальная локация для любителей сталкер-эстетики и фото.

Радиолокационная станция "Памир" (фото: bukowina.org.ua)

Актовский каньон

Уникальный природный комплекс с гранитными скалами, рекой Мертвовод и величественными пейзажами.

Его часто называют маленьким Гранд-Каньоном Украины. Это место идеальное для кемпинга, хайкинга и уединения на юге.

Актовский каньон (фото: tdm.kr.ua)

Озеро Герешаска

Высокогорное озеро ледникового происхождения, расположенное на высоте более 1 500 метров в Мармарошских Карпатах. Вода невероятно чистая, с голубовато-зеленым оттенком, а вокруг - нетронутая природа. Сюда идут за тишиной, дикой красотой и настоящим горным спокойствием.

Озера Герешаска (фото: karpatium.com.ua)