Ці поради врятують вас у тропіках: туристи від душі за них дякують
Тропіки - це рай на землі, де сонце майже ніколи не ховається, а екзотичні фрукти можна зірвати просто з дерев. Але за цією мальовничою картинкою ховається безліч несподіванок, які можуть вразити навіть досвідченого мандрівника.
РБК-Україна пояснює, з чим доведеться зіткнутися у тропіках та що треба зробити заздалегідь.
Сонце не щадить
У тропіках сонце світить прямо над головою - у буквальному сенсі. Засмага тут з’являється за лічені хвилини, а опіки - ще швидше. Навіть у хмарний день рівень УФ-випромінювання залишається критично високим.
Тому капелюх, сонцезахисний крем і окуляри - не мода, а життєва необхідність. Інакше ризикуєте провести решту відпустки, обгорівши до стану вареного рака.
Дощ обрушується стіною
У тропіках дощі можуть бути щоденним явищем, причому абсолютно неочікувано. Одну мить небо безхмарне, а наступну - ллє так, ніби з неба хтось перекинув відро.
З парасолькою ви тут не врятуєтесь - краще одразу пакуйте водонепроникну куртку. Вологість тримається під 100%, і одяг не сохне навіть на сонці. Гумові шльопанці та запасні футболки - ваші найкращі друзі.
Комахи тут не кусають, а атакують
Комарі, мурахи, мошки - у тропіках усе це може дістати навіть у номері готелю. Звичайна вечірня прогулянка без репеленту перетворюється на банкет для місцевих кровосисів. А деякі з них можуть бути носіями малярії, денге чи інших хвороб.
Навіть гусінь і жаби тут можуть бути токсичними - краще не чіпати нічого, що рухається. Нанесіть спрей, вдягніть довгі рукави й тримайте вікна зачиненими — ось ваша броня.
Капелюх, темні окуляри та сонцезахисний крем обов'язкові у тропіках (фото: Freepik)
Природа красива, але небезпечна
У тропічних джунглях усе виглядає як у фільмі: ліани, орхідеї, кольорові птахи… Але серед цієї краси легко заблукати, впасти в ущелину або наштовхнутись на змію.
Часто туристи недооцінюють місцеву фауну: один необережний крок - і вже зустріч з якоюсь отруйною істотою. Тому екскурсія в джунглі - тільки з гідом і у відповідному спорядженні.
Екзотична їжа
Фрукти тут пахнуть, як духи, і виглядають надзвичайно апетитно. Але не все, що росте на дереві, варто класти до рота. Деякі місцеві ласощі можуть викликати алергію, розлад шлунка або навіть отруєння.
І пам’ятайте: воду з крана краще не пити, навіть якщо ви в готелі. Беріть пляшкову воду, мийте все перед споживанням і не захоплюйтесь вуличною їжею без огляду.
Тропіки змінюють правила
У тропіках час пливе повільніше, а все довкола - яскравіше й голосніше. Але ця краса вимагає адаптації: ваше тіло, шкіра, органи чуття - усе реагує по-новому. Навіть сон тут інший: щоночі чути цвіркунів, жаб, дощ або гучну тропічну зливу.
Якщо не підготуватись, відпустка може стати випробуванням замість релаксу. Але якщо бути обережним і обізнаним - тропіки подарують вам спогади на все життя.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Huff Post та Lifehacker.