Буде компактною та легкою: перевірені хитрощі, щоб упакувати туристичну валізу

Одягайте об’ємні речі на себе

Щоб заощадити місце у валізі, вдягайте в дорогу найоб’ємніше взуття - кросівки, кеди або сандалі на платформі. Літній одяг легкий, тож взуття займає найбільше простору.

Куртку або легкий кардиган також краще взяти з собою на борту, навіть якщо не плануєте його носити. Так ви уникнете перевантаження багажу й залишиться більше місця для інших речей.

Дотримуйтеся однієї кольорової гами

Щоб не брати зайвого, складайте речі, які поєднуються між собою. Одяг у нейтральних кольорах дозволяє створити кілька образів із мінімальної кількості речей.

Краще брати базові футболки, шорти, сарафани та комбінувати їх з легкими аксесуарами. Це дозволить виглядати різноманітно без перевантаження валізи.

Скручуйте речі, а не складайте

Речі, згорнуті в рулон, займають менше місця й менше мнуться. Це особливо зручно для футболок, спідниць, легких суконь і шортів.

Для додаткової компактності можна використати гумки або тканинні стрічки. Такий спосіб також дозволяє краще організувати внутрішній простір валізи.

Використовуйте кожну можливість зберігання

Використовуйте особисту річ (наприклад, рюкзак або велику сумку) як додаткове місце. Туди можна скласти косметику, книжку, зарядні пристрої, панаму, сонцезахисні окуляри чи змінне взуття.

Так ви звільните місце в основній валізі для основного одягу. Головне - переконатися, що особистий предмет відповідає розмірам авіакомпанії.

Легка валіза - приємна подорож (фото: Freepik)

Використовуйте органайзери та вакуумні пакети

Пакувальні куби й мішки - чудовий спосіб упорядкувати речі та не брати зайвого. У вакуумні пакети зручно складати речі з об’ємних тканин, наприклад, пляжні рушники або туніки. З вакуумом все стискається вдвічі, і вільного місця стає набагато більше.

Вибирайте легкі тканини та компактні речі

Літній відпочинок дозволяє обійтися без джинсів і светрів - надавайте перевагу бавовні, льону, віскозі. Такі тканини легкі, приємні до тіла й займають мінімум місця. Також обирайте речі, які можна легко поєднувати між собою.

Скоротіть кількість туалетного приладдя

Замість повнорозмірної косметики візьміть мініатюри або тверді засоби - шампунь, мило, дезодорант.

Ще один варіант - купити засоби гігієни вже на місці, особливо якщо їдете до популярного курортного міста. Також можна використовувати багаторазові дорожні флакони об'ємом до 100 мл. Це не тільки зручно, але й відповідає вимогам авіаційної безпеки.

Вкладайте дрібні речі в взуття та порожнини

Щоб не втрачати простір, наповнюйте порожнє взуття шкарпетками, прикрасами чи невеликими аксесуарами. Так кожен сантиметр у валізі буде використано з розумом.

Також не забувайте класти найпотрібніше зверху - щоб не переривати весь багаж в аеропорту. Продумане пакування економить час, місце й знімає стрес у дорозі.