Будет компактным и легким: проверенные хитрости, чтобы упаковать туристический чемодан

Надевайте объемные вещи на себя

Чтобы сэкономить место в чемодане, надевайте в дорогу самую объемную обувь - кроссовки, кеды или сандалии на платформе. Летняя одежда легкая, поэтому обувь занимает больше всего пространства.

Куртку или легкий кардиган также лучше взять с собой на борту, даже если не планируете его носить. Так вы избежите перегрузки багажа и останется больше места для других вещей.

Придерживайтесь одной цветовой гаммы

Чтобы не брать лишнего, складывайте вещи, которые сочетаются между собой. Одежда в нейтральных цветах позволяет создать несколько образов из минимального количества вещей.

Лучше брать базовые футболки, шорты, сарафаны и комбинировать их с легкими аксессуарами. Это позволит выглядеть разнообразно без перегрузки чемодана.

Скручивайте вещи, а не складывайте

Вещи, свернутые в рулон, занимают меньше места и меньше мнутся. Это особенно удобно для футболок, юбок, легких платьев и шорт.

Для дополнительной компактности можно использовать резинки или тканевые ленты. Такой способ также позволяет лучше организовать внутреннее пространство чемодана.

Используйте каждую возможность хранения

Используйте личную вещь (например, рюкзак или большую сумку) как дополнительное место. Туда можно сложить косметику, книгу, зарядные устройства, панаму, солнцезащитные очки или сменную обувь.

Так вы освободите место в основном чемодане для основной одежды. Главное - убедиться, что личный предмет соответствует размерам авиакомпании.

Легкий чемодан - приятное путешествие (фото: Freepik)

Используйте органайзеры и вакуумные пакеты

Упаковочные кубы и мешки - отличный способ упорядочить вещи и не брать лишнего. В вакуумные пакеты удобно складывать вещи из объемных тканей, например, пляжные полотенца или туники. С вакуумом все сжимается вдвое, и свободного места становится намного больше.

Выбирайте легкие ткани и компактные вещи

Летний отдых позволяет обойтись без джинсов и свитеров - отдавайте предпочтение хлопку, льну, вискозе. Такие ткани легкие, приятные к телу и занимают минимум места. Также выбирайте вещи, которые можно легко сочетать между собой.

Сократите количество туалетных принадлежностей

Вместо полноразмерной косметики возьмите миниатюры или твердые средства - шампунь, мыло, дезодорант.

Еще один вариант - купить средства гигиены уже на месте, особенно если едете в популярный курортный город. Также можно использовать многоразовые дорожные флаконы объемом до 100 мл. Это не только удобно, но и соответствует требованиям авиационной безопасности.

Вкладывайте мелкие вещи в обувь и полости

Чтобы не терять пространство, наполняйте пустую обувь носками, украшениями или небольшими аксессуарами. Так каждый сантиметр в чемодане будет использован с умом.

Также не забывайте класть самое нужное сверху - чтобы не прерывать весь багаж в аэропорту. Продуманная упаковка экономит время, место и снимает стресс в дороге.