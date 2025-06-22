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Туристка побувала у 90 країнах: без відповіді на ці 8 питань вона не вирушає у шлях

Неділя 22 червня 2025 09:42
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Туристка побувала у 90 країнах: без відповіді на ці 8 питань вона не вирушає у шлях На які питання треба точна знати відповіді перед мандрівкою за кордон (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Планування подорожі без відповіді на ключові запитання часто призводить до стресу і неприємних сюрпризів. Туристка Джеймі Сміт, що побувала у 90 країнах, розповіла про вісім найпоширеніших запитань, відповіді на які допоможуть підготуватися до поїздки.

РБК-Україна з посиланням на видання Business Insider розповідає про оптимальний чек-лист, який допоможе уникнути будь-яких неприємностей за кордоном.

Чи можна чистити зуби водою з-під крана?

Якість води у різних країнах суттєво відрізняється, і не завжди вода з-під крана придатна для пиття чи гігієнічних процедур. Споживання неочищеної води може спричинити проблеми зі здоров’ям і зіпсувати враження від подорожі.

Перед поїздкою рекомендується перевірити офіційні джерела щодо безпеки води. У разі небезпеки краще користуватися пляшковою водою та уникати полоскання зубної щітки під краном.

Чи потрібна віза для поїздки?

Правила в’їзду у різні країни сильно відрізняються: деякі держави дозволяють в’їзд без візи, інші вимагають оформлення заздалегідь або електронного дозволу.

Часто для отримання візи потрібне особисте звернення до консульства, хоча у багатьох випадках можна подати заяву онлайн. Відсутність потрібної візи може призвести до відмови у посадці на літак або на кордоні.

Які умови у громадських туалетах?

У багатьох країнах немає гарантії, що у вбиральнях будуть туалетний папір і мило. У деяких регіонах може знадобитися оплатити туалетний папір або користуватися біде чи відром із водою.

Є країни, де туалетний папір відсутній повністю, тож рекомендується брати із собою запасні серветки і антисептик. Це допоможе уникнути незручних ситуацій.

Туристка побувала у 90 країнах: без відповіді на ці 8 питань вона не вирушає у шляхДо відвідування іноземних туалетів треба бути готовим заздалегідь (фото: Freepik)

Як забезпечити мобільний зв’язок без великих витрат?

Міжнародні роумінгові тарифи часто є дорогими, тому краще використовувати місцеві оператори. Сучасні сервіси пропонують придбати eSIM-карти, що дають доступ до локального мобільного зв’язку за помірною ціною.

Такий варіант дозволяє залишатися на зв’язку, не витрачаючи зайвих коштів. При цьому можна користуватися основним номером через Wi-Fi.

Як заряджати електронні пристрої?

У різних країнах використовують різні стандарти електричних розеток, і універсальні адаптери не завжди підходять. Без потрібного адаптера може виникнути проблема із зарядкою пристроїв.

Тому перед поїздкою варто уточнити, який саме адаптер необхідний. Це допоможе уникнути зайвих витрат і неприємностей під час подорожі.

Чи потрібні додаткові щеплення або ліки?

У деяких країнах поширені хвороби, які не є типовими для рідної країни. Тому перед поїздкою рекомендується ознайомитися з рекомендаціями щодо вакцинації та профілактики.

Часто потрібні додаткові щеплення або медикаменти, наприклад, проти жовтої лихоманки чи малярії. Також варто взяти з собою необхідні ліки на випадок обмеженого доступу до медичних послуг.

Туристка побувала у 90 країнах: без відповіді на ці 8 питань вона не вирушає у шляхОсобливо додаткові щеплення або ліки будуть потрібні у південних країнах (фото: Freepik)

Чи працюватимуть кредитні картки за кордоном?

У багатьох країнах основною валютою розрахунку залишається готівка, тому корисно мати банкоматну картку з достатнім балансом. Потрібно також враховувати можливі додаткові комісії за іноземні транзакції.

Для подорожей бажано використовувати кредитні картки з низькими або відсутніми комісіями за обслуговування за кордоном. Це дозволить економити кошти і уникнути фінансових труднощів.

Чи існують незвичайні закони, які варто знати?

У різних країнах можуть діяти несподівані або суворі правила, наприклад, заборона на носіння камуфляжу або продаж підроблених товарів.

Деякі держави обмежують ввезення ліків, навіть за наявності рецепту. Перед поїздкою рекомендується ознайомитися з особливостями законодавства, щоб уникнути порушень.

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