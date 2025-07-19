Альтернатива Мертвому морю: де в Україні відпочити на солоному озері
Україна має унікальні солоні озера, які за складом води й грязей можуть конкурувати з Мертвим морем. Ці природні курорти приваблюють не лише красою, а й лікувальними властивостями. Тут можна оздоровити шкіру, суглоби, дихальні шляхи та нервову систему - і все це без виїзду за кордон.
Які солоні озера точно треба відвідати цього літа, розповідає РБК-Україна.
Солотвинські озера (Закарпаття)
Унікальні озера на місці старих соляних шахт. Найвідоміше - озеро Кунігунда, де рівень солі близький до води Мертвого моря.
Тут можна плавати без зусиль, а місцеві грязі допомагають при хворобах шкіри, суглобів, нервової системи. Поруч працюють соляні шахти та спелеотерапевтичний санаторій.
Озеро Кунігунда (фото: Вікіпедія)
Озеро Бурнас (Одеська область)
Озеро Бурнас - одне з найсолоніших на півдні України. Розташоване в межах Національного парку "Тузлівські лимани".
Тут унікальне поєднання морського повітря, солоної води та лікувальних грязей. Чудове місце для поєднання дикого відпочинку з оздоровленням.
Берег лиману Бурнас біля селища Тузли (фото: Вікіпедія)
Озеро Кагул (Одеська область)
Маловідоме солоне озеро з гарною мінералізацією та білим мулом, який використовується у народній медицині.
Сюди приїжджають ті, хто хоче втекти від туристичних натовпів і відновити сили на лоні природи.
Озеро Кагул (фото: Вікіпедія)
Озеро Шелехівське (Сумська область)
Хоч і не таке відоме, це озеро має солонуватий склад води та мальовничі береги. Сюди приїжджають задля тиші, спокою та купання в природній мінералізованій воді. Хороше місце для сімейного відпочинку.
Шелехівське озеро (фото: Вікіпедія)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, karpaty.love, Державне агентство розвитку туризму України, Ukraїner.