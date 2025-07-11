Куди поїхати на вікенд: 5 ідей для бюджетних подорожей

Навіть коротка втеча з міста може перезавантажити. Не обов’язково брати відпустку чи витрачати купу грошей, щоб змінити обстановку. Можна обстежити область, сусіднє місто або цікаве містечко за 2-3 години їзди потягом.

РБК-Україна зібрало 5 ідей для короткої бюджетної подорожі, куди можна дістатися поїздом або автобусом, обійтися без ночівлі та важких валіз та поради для тих, хто хоче вирватися на вікенд.

5 цікавих маршрутів на вихідні

Острог: старовинне місто з характером

Старовинне місто, у якому можна ходити година і дивитися на пам'ятки архітектури. Обов'язково варто побачити Острозьку академія, старий замок, погуляти підземеллями, завітати до музеїв.

Як дістатися: поїзд до Здолбунова або Рівного, звідти маршрутка (30 хвилин).

Можна встигнути все за 1 день. Зранку приїхати, неспішно погуляти містом, а ввечері повернутися додому.

Панорама Острога (фото: Вікіпедія)

Коростишів і його гранітний каньйон

Неймовірної краси каньйон, який знаходиться у сосновому лісі, поруч є скелі. І вас точно вразять містичні пейзажі та вода кольору смарагду.

Як дістатися: електричкою або маршруткою з Києва (1,5 години)

Вхід на територію вільний, є місця для пікніка, зона для купання. Можна спакувати рюкзаки та відпочити від міста за один день.

Коростишівський каньйон (фото: Вікіпедія)

Заліщики: панорамні краєвиди над Дністром

Краєвиди з гори - просто неймовірні, а поруч - стільки всього цікавого. Є оглядові майданчики, є річка та унікальний вигин Дністра. Фото у цій місцевості буде як з листівки.

Як дістатися: поїзд до Чорткова або Тернополя, далі автобус або BlaBlaCar.

Насолодитися красою та природою можна всього за один день і такий відпочинок - ідеальний для фанатів фото та природи.

Панорама на Заліщики (фото: Вікіпедія)

Кам’янець-Подільський: старовинна краса

Це місто у Хмельницькій області надихає кожного, хто хоч раз його відвідав. Старовинна фортеця, стара площа, каньйон річки Смотрич, мости та костели.

Як дістатися: нічний поїзд, вранці приїжджаєш - ввечері назад.

У Кам'янці-Подільському дуже атмосферний центр, смачна кухня та кава, а місто дуже компактне та зручне.

Старовинний замок у Кам'янець-Подільському (фото: Вікіпедія)

Вишгород + Київське море

Якщо вам дуже хочеться до води, але можливості вирватися на довгу відпустку немає, то обов'язково зробіть вилазку до Київського моря - там приємні враження вам гарантовані. А ще можна погуляти по історичному центру, відвідати музей княгині Ольги, дамбу та набережну.

Як дістатися: з Києва маршрутка за 30-40 хвилин.

Біля води немає натовпу, а ще таку поїздку можна поєднати з екскурсією у Межигір'я, яке знаходиться поруч.

Набережна у Вишгороді (фото: Вікіпедія)

Поради для бюджетної поїздки без ночівлі

Обирай локації в межах до 200 км

Купуй квитки на рейсові поїзди або електрички заздалегідь

Повернення ввечері того ж дня або вночі - зручно і не потребує витрат на житло

Мандрувати можна без валізи та зібрати на таку коротку поїздку тільки рюкзак, який не буде обтяжувати вас у дорозі

Як спланувати коротку поїздку на вікенд

Відкрийте для себе власну область

Іноді найкращі пригоди знаходяться ближче, ніж здається. Замість далеких поїздок, дослідіть свою власну або сусідню область.

Чому бюджетно? Мінімум витрат на дорогу (автобус, електричка, власний транспорт), не потрібне дороге житло (можна взяти намет, знайти недорогу кімнату в сільському будинку або навіть повернутися додому ввечері).

Чим зайнятися? Шукайте національні парки, музеї, ліси, річки чи озера неподалік. Влаштуйте піший похід мальовничими стежками, організуйте пікнік на природі, зберіть гриби чи ягоди (якщо сезон). Це чудова можливість перезавантажитись, дихаючи свіжим повітрям.

Маленькі містечка з історією

Україна багата на старовинні містечка, які приховують справжні архітектурні та історичні скарби, але при цьому не переповнені туристами та дорогими закладами.

Чому бюджетно? Доїхати до невеликих міст дешевше. Замість готелю обирайте приватні садиби, хостели або орендуйте кімнату у місцевих жителів. Харчуватися можна в недорогих кафе, на ринках або готувати самостійно. Багато музеїв мають доступні ціни або безплатний вхід у певні дні.

Чим зайнятися? Прогуляйтеся старовинними вуличками, відвідайте місцеві церкви, замки (навіть руїни мають свою чарівність), невеликі краєзнавчі музеї. Поспілкуйтеся з місцевими, дізнайтеся легенди та скуштуйте регіональні страви.

Велоподорож

Якщо ви любите активний відпочинок, велоподорож - це ідеальний варіант для бюджетного вікенду.

Чому бюджетно? Немає витрат на паливо чи квитки. Можна взяти з собою все необхідне (намет, їжу) і зупинятися в кемпінгах або диких місцях.

Чим зайнятися? Заздалегідь прокладіть маршрут мальовничими дорогами чи лісовими стежками. Дослідіть сусідні села, заїдьте до невеликих пам'яток. Це не тільки економно, а й корисно для здоров'я.

Відпочинок біля води

Літо - найкращий час для відпочинку біля води. Навіть якщо море далеко, завжди можна знайти річку, озеро чи водосховище.

Чому бюджетно? Дістатися до місцевих водойм, як правило, недорого. Замість оренди лежаків, візьміть рушник. Харчування - власні запаси або недорогі кафе.

Чим зайнятися? Засмагайте, купайтеся, читайте книгу, влаштуйте ігри на пляжі. Це чудовий спосіб розслабитися та відновити сили, не витрачаючи багато грошей. Можна поєднати з риболовлею, якщо ви її полюбляєте.

Подорож до друзів/родичів в інше місто

Якщо у вас є друзі або родичі, що живуть в іншому місті, це чудова можливість поєднати приємне з корисним.

Чому бюджетно? Найбільша стаття економії - це житло, адже ви можете зупинитися у них. Дорога також буде відносно недорогою, якщо обрати автобус чи поїзд. Разом з господарями можна готувати їжу, що також значно скоротить витрати.

Чим зайнятися? Ваші друзі чи родичі, як місцеві жителі, покажуть вам місто з іншого боку - нетуристичні місця, улюблені заклади, приховані дворики. Ви проведете час у гарній компанії та отримаєте справжні враження від життя у новому для вас місті.