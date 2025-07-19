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Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Суббота 19 июля 2025 19:00
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Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере Лучшие соленые озера Украины, которые обладают целебными свойствами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украина имеет уникальные соленые озера, которые по составу воды и грязей могут конкурировать с Мертвым морем. Эти природные курорты привлекают не только красотой, но и лечебными свойствами. Здесь можно оздоровить кожу, суставы, дыхательные пути и нервную систему - и все это без выезда за границу.

Какие соленые озера точно надо посетить этим летом, рассказывает РБК-Украина.

Солотвинские озера (Закарпатье)

Уникальные озера на месте старых соляных шахт. Самое известное - озеро Кунигунда, где уровень соли близок к воде Мертвого моря.

Здесь можно плавать без усилий, а местные грязи помогают при болезнях кожи, суставов, нервной системы. Рядом работают соляные шахты и спелеотерапевтический санаторий.

Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Озеро Кунигунда (фото: Википедия)

Озеро Бурнас (Одесская область)

Озеро Бурнас - одно из самых соленых на юге Украины. Расположено в пределах Национального парка "Тузловские лиманы".

Здесь уникальное сочетание морского воздуха, соленой воды и лечебных грязей. Отличное место для сочетания дикого отдыха с оздоровлением.

Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Берег лимана Бурнас возле поселка Тузлы (фото: Википедия)

Озеро Кагул (Одесская область)

Малоизвестное соленое озеро с хорошей минерализацией и белым илом, который используется в народной медицине.

Сюда приезжают те, кто хочет убежать от туристических толп и восстановить силы на лоне природы.

Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Озеро Кагул (фото: Википедия)

Озеро Шелеховское (Сумская область)

Хотя и не такое известное, это озеро имеет солоноватый состав воды и живописные берега. Сюда приезжают ради тишины, покоя и купания в природной минерализованной воде. Хорошее место для семейного отдыха.

Альтернатива Мертвому морю: где в Украине отдохнуть на соленом озере

Шелеховское озеро (фото: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, karpaty.love, Государственное агентство развития туризма Украины, Ukraїner.

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