Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають
Озеро Синевир - одне з найвідоміших природних див України, розташоване у самому серці Карпат. Щороку сюди приїздить тисячі туристів, щоб помилуватись неймовірними пейзажами та відчути подих дикої природи. Та попри спокусу зануритися в кришталеву воду, купання у Синевирі суворо заборонене.
Чому туристам купатись в озері Синевир суворо заборонено, розповідає РБК-Україна.
Синевир - частина національного парку
Озеро Синевир знаходиться на території Національного природного парку "Синевир". Це охоронна зона, яка має заповідний статус.
Відповідно до правил парку, купання, риболовля, миття посуду, використання хімії у воді заборонені. Порушення правил карається штрафом.
Синевирське озеро (фото: Вікіпедія)
Об’єкт міжнародного значення
Синевир включено до списку Рамсарської конвенції як водно-болотне угіддя міжнародного значення.
Це означає: озеро має надзвичайну екологічну цінність, і будь-яке втручання у його природні процеси може мати негативні наслідки для біорізноманіття.
Небезпечна температура та глибина
Навіть у розпал літа температура води в озері не перевищує 13 градусів. Глибина сягає 22 метрів.
Через це існує ризик переохолодження, судом та утоплення. У воді можуть утворюватись підводні вири. За словами місцевих, були випадки, коли люди зникали у воді без сліду.
Оглядовий майданчик на березі (фото: Вікіпедія)
Порушення екосистеми
У Синевирі водяться форель, раки, інші чутливі до забруднення види. Креми для тіла, миючі засоби або просто контакт людини з водою можуть порушити екологічну рівновагу. Навіть кілька видів купальників можуть призвести до змін у хімічному складі води.
Штрафи та відповідальність
Згідно з законом, за купання у Синевирі може бути накладено штраф від 510 до 1700 гривень.
Якщо завдано шкоди природі - більше. Крім того, місцеві служби екоконтролю можуть вимагати письмове пояснення та скласти адмінпротокол.
Рак і мальки форелі на дні озера (фото: Вікіпедія)
Що можна, а що не можна
Дозволено:
- милуватись краєвидами
- фотографувати
- прогулюватись навколо озера
- сидіти на березі
Заборонено:
- купатись
- ловити рибу
- палити вогнища
- використовувати шампуні, мило, креми у контакті з водою
Синевир. Вигляд з гори Озерний Верх (Озерна) (фото: Вікіпедія)
Повага до природи - ключ до її збереження
Синевир - одне з небагатьох місць, де природа збереглася майже в первозданному вигляді. Щоб це тривало, важливо не лише милуватися красою, а й не втручатися.
Купання в Синевирі не просто заборонене - воно руйнує те, заради чого сюди приїжджають тисячі людей.
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Ukraїner, офіційна сторінка НПП "Синевир", "Карпати Travel".