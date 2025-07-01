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Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають

Вівторок 01 липня 2025 21:35
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Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають Чому в озері Синевир не можна купатися та навіть мочити ноги (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Озеро Синевир - одне з найвідоміших природних див України, розташоване у самому серці Карпат. Щороку сюди приїздить тисячі туристів, щоб помилуватись неймовірними пейзажами та відчути подих дикої природи. Та попри спокусу зануритися в кришталеву воду, купання у Синевирі суворо заборонене.

Чому туристам купатись в озері Синевир суворо заборонено, розповідає РБК-Україна.

Синевир - частина національного парку

Озеро Синевир знаходиться на території Національного природного парку "Синевир". Це охоронна зона, яка має заповідний статус.

Відповідно до правил парку, купання, риболовля, миття посуду, використання хімії у воді заборонені. Порушення правил карається штрафом.

Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають

Синевирське озеро (фото: Вікіпедія)

Об’єкт міжнародного значення

Синевир включено до списку Рамсарської конвенції як водно-болотне угіддя міжнародного значення.

Це означає: озеро має надзвичайну екологічну цінність, і будь-яке втручання у його природні процеси може мати негативні наслідки для біорізноманіття.

Небезпечна температура та глибина

Навіть у розпал літа температура води в озері не перевищує 13 градусів. Глибина сягає 22 метрів.

Через це існує ризик переохолодження, судом та утоплення. У воді можуть утворюватись підводні вири. За словами місцевих, були випадки, коли люди зникали у воді без сліду.

Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають

Оглядовий майданчик на березі (фото: Вікіпедія)

Порушення екосистеми

У Синевирі водяться форель, раки, інші чутливі до забруднення види. Креми для тіла, миючі засоби або просто контакт людини з водою можуть порушити екологічну рівновагу. Навіть кілька видів купальників можуть призвести до змін у хімічному складі води.

Штрафи та відповідальність

Згідно з законом, за купання у Синевирі може бути накладено штраф від 510 до 1700 гривень.

Якщо завдано шкоди природі - більше. Крім того, місцеві служби екоконтролю можуть вимагати письмове пояснення та скласти адмінпротокол.

Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають

Рак і мальки форелі на дні озера (фото: Вікіпедія)

Що можна, а що не можна

Дозволено:

  • милуватись краєвидами
  • фотографувати
  • прогулюватись навколо озера
  • сидіти на березі

Заборонено:

  • купатись
  • ловити рибу
  • палити вогнища
  • використовувати шампуні, мило, креми у контакті з водою

Чому не можна купатися в Синевирі: 5 причин, про які не всі знають

Синевир. Вигляд з гори Озерний Верх (Озерна) (фото: Вікіпедія)

Повага до природи - ключ до її збереження

Синевир - одне з небагатьох місць, де природа збереглася майже в первозданному вигляді. Щоб це тривало, важливо не лише милуватися красою, а й не втручатися.

Купання в Синевирі не просто заборонене - воно руйнує те, заради чого сюди приїжджають тисячі людей.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Ukraїner, офіційна сторінка НПП "Синевир", "Карпати Travel".

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