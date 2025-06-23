7 стран Европы, чтобы попробовать лучшее вино, пиво и не только

Настоящий алкогольный гастротуризм - это путешествие в культуру спиртных традиций. От легендарных дистиллерий до секретных крепких локальных напитков - каждая страна Европы дарит уникальные вкусовые впечатления.

РБК-Украина подобрало 7 самых интересных направлений, где можно окунуться в мир алкоголя через дегустации, экскурсии и атмосферу.

Франция (Шампань)

Регион Шампань - сердце всемирно известного игристого вина. Ежегодно здесь проходит "Route du Champagne en Fête" - двухдневный праздничный маршрут по винодельням в конце июля.

Тур включает визиты в крупные шампанские дома, дегустации под музыку и гастрономические сочетания - настоящий винный карнавал. Добавьте экскурсии в подвалы Реймса, особый антураж и возможность попробовать эксклюзивные купажи.

Чешская Республика

Чехия - настоящий чемпион по потреблению пива, где пивные цеха исторически вписаны в культуру. Абсолютный чемпион - Пльзень, место рождения первого мирового пилснера в 1842 году.

Кроме традиционных лагеров, стоит попробовать местные напитки - Бехеровку и сливовицу, которые служат дижестивами.

В Моравии - регионе с тысячелетней винодельческой культурой, можно совместить пивные и винные дегустации. Местные винные фестивали и фестивальные туры создают атмосферу настоящего праздника напитка.

Чешское пиво - мировой бренд (фото: Freepik)

Испания (Мадрид и Ибица)

Мадрид - настоящий рай для гурманов с умеренными ценами: вино часто подается с тапас в подарок. Барная жизнь столицы - это сотни тапас-баров и винных точек с атмосферой ночной жизни.

Ибица славится как клубная столица мира, где пить можно до утра в легендарных клубах и барах. Здесь сочетаются премиум-вечеринки и уличные бары с местным колоритом. Комбинируя мадридское вино и ночную Ибицу, получаете шикарный алкогольный трип.

Португалия (Дору)

Долина реки Дору - один из старейших винодельческих регионов мира. Здесь рождаются портвейн и винью-верде - элегантные, освежающие вина с характером. Посещение крупных виноделен или небольших семейных виноделен с дегустациями - классика жанра.

Кроме вина, здесь есть природные речные пляжи и винные прогулки на традиционных лодках. Сочетание эко-туризма и винной культуры - отличная возможность отдохнуть телом и душой.

Шотландия

Шотландия - родина скотча, с более 150 действующими дистиллериями по всей стране. Регионы Спейсайд, Айла, Гайленд и Лоуленд предлагают увлекательные туры с гидом и дегустациями в атмосферных складах.

Особенно впечатляющие "складские" дегустации - редкие образцы прямо из бочек. Туристическая инфраструктура идеальна: посещение, проживание, экскурсии уже оформлены и доступны для миллионов посетителей каждый год.

Поездка по знаменитому Scotch Whisky Trail дарит настоящее погружение в культуру напитка.

В Шотландии можно попробовать виски прямо из бочек (фото: Freepik)

Швеция

Швеция имеет уникальные напитки - например, Gotlandsdricka, домашнее пиво с можжевельником, на котором даже проводят чемпионаты. Скандинавские страны смело экспериментируют с крепкими напитками, и Швеция не исключение.

Посещение пивоварен, дегустации настоек, атмосферные бары Стокгольма и Гетеборга создают настоящий аутентичный опыт. Здесь легко наткнуться на новые алкогольные тренды еще до того, как они станут модными.

Молдова

Молдова - одна из крупнейших винных стран Европы по количеству виноделен. Cricova - самый большой винный подземный комплекс, Castel Mimi - элегантное шато с музеем и ресторанами, Mileștii Mici - самая большая коллекция вин в мире.

Национальный День Вина открывает для туристов даже закрытые винные подземелья. Кроме вина, страна имеет живописную природу, старинные монастыри и теплую гостеприимную атмосферу. Это настоящее открытие для тех, кто ищет что-то новое и душевное.