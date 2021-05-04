Значно дешевше: як заощадити, плануючи літню відпустку у новому сезоні

Літній сезон відпусток - все ближче. Якщо ви турбуєтеся про те, чи вистачить у вас коштів на відпустку мрії, ще не пізно все спланувати заздалегідь. Поради про те, як заощадити при плануванні подорожі, опублікувало профільне видання Travel Pulse.

Наводимо найцікавіші лайфхаки, які допоможуть вам відпочити комфортно і за доступною ціною.

Забронюйте літні пропозиції заздалегідь

Якщо ви бачите дешевий переліт для літньої подорожі, яким захочете скористатися, найкраще бронювати зараз.

Ціни на авіаквитки зазвичай підвищуються в міру наближення до дат поїздки, а кількість рейсів часто різко зростає, коли до вас залишилося всього кілька тижнів. Зафіксуйте ціну зараз, і ви можете приступити до планування решти поїздки.

Подорожуйте в непопулярні місця

Оскільки у 2020 році закордонні подорожі на тривалий час були припинені, то багато популярних внутрішніх напрямків, навпаки, були заповнені туристами.

Фото: Авіаквитки дорожчають, чим ближче дата перельоту (РБК-Україна)

Якщо ваша мета - заощадити, шукайте менш популярні напрямки, які знаходяться в глушині й де розміщення пропонують значно дешевше (на морі або в горах, де орієнтовані на місцевих жителів, а не на туристів).

Сплануйте літню поїздку на своєму авто

Автомобільні поїздки можуть бути цікавими та доступними. Це також відмінний спосіб познайомитися з нашою країною і побувати в місцях, про існування яких ви могли раніше і не уявляти.

Ви заощадите більше грошей, якщо їдете на своєму авто замість того, щоб брати його напрокат. Також можете збільшити свої заощадження, зупинившись в бюджетних міні-готелях, які часто пропонують сніданки, включені у вартість ночівлі.

Ви також можете брати з собою попутників і ділити з ними вартість поїздки.

Порівнюйте ціни на авіаквитки

Шукати авіаквитки варто на декількох сервісах в інтернеті. Це допоможе порівняти вартість, адже нерідко ціна на один і самий квиток на різних інтернет-ресурсах може відрізнятися. Агрегатори допоможуть порівняти тарифи всіх основних авіакомпаній по заданому вами напрямку. Ви навіть можете шукати рейси по регіону, а ціни на авіаквитки по Україні можуть вас приємно здивувати.

Орендуйте будиночок або віллу разом з друзями

Оренда пляжного будиночка разом з друзями може бути великим задоволенням, але також може допомогти зекономити.

Ви можете не тільки розділити вартість оренди, але отримати мати будинок з кухнею та приготувати собі їжу вдома. Коктейлі у вашому патіо на пляжі також коштуватимуть значно дешевше, ніж у місцевому барі на пляжі.

Фото: Вілла може обійтися дешевше, якщо бронювати її з друзями

Наприклад, така ж логіка ціноутворення діє і при оренді житла в Карпатах: велику віллу на кілька сімей іноді можна зняти навіть значно вигідніше, ніж один невеликий готельний номер.

Альтернативний транспорт замість літака

У разі, якщо ви не забронювали переліт заздалегідь, авіаквитки вже можуть бути дорогими. Вартість польоту також збільшується в залежності від того, скільки членів вашої родини збирається в поїздку.

Якщо ви хочете заощадити, подумайте про те, як ще можна дістатися до місця призначення. Наприклад, вже сьогодні багато туркомпаній планують автобусні тури з України, в тому числі в такі курортні країни як Чорногорія, Албанія і Туреччина. Така поїздка може обійтися значно дешевше. В окремій статті ми писали, як краще замовити автобусний тур і що потрібно знати про бюджетні поїздки.

Купіть тур за системою "все включено"

Багато хто не хоче користуватися системою all inclusive, думаючи, що це буде виключно пляжний відпочинок, а цікавих історичних пам'яток в такій поїздці не побачити.

Фото: Подорожі на авто - один зі способів заощадити (pixabay.com)

Але часто, купуючи тут за системою "все включено", можна значно заощадити, а їжа обійдеться дешевше, ніж ви б витрачали на неї в іншому форматі туру.

До того ж, екскурсії в багатьох туристичних локаціях коштують недорого, і ви навряд чи пропустите можливість відвідати цікаві місця, навіть коли поїхали в тур all inclusive. Також на багатьох курортах можна знайти дуже вигідні ціни на такий вид відпочинку через низьку заповнюваність готелів і все ще існуючі обмеження на поїздки.

Послуги турагента допоможуть заощадити

З одного боку, ви можете заощадити гроші, здійснюючи покупки самостійно. Але ви заощадите ще більше, скориставшись послугами турагента.

Пам'ятайте, що туристичні агенти можуть мати доступ до цін, які ви не можете знайти більше ніде, і вони можуть навіть пропонувати додаткові бонуси: заміна номера на більш комфортний, зміна дати перельоту, знижки на проживання.

Крім того, в разі скасування туру вам можуть не повернути гроші за оплачене житло, а турагент може перенести тур на більш пізні дати зі збереженням хоча б частини витрачених вами коштів.

Фото: Турагент може знайти більш вигідні пропозиції відпочинку (pixabay.com)

Будьте гнучкими з датами поїздок

Більшість бронювань поїздок ґрунтуються на динамічному ціноутворенні. Це означає, що вартість перельотів і проживання в готелі важко передбачити. Маючи це на увазі, ви заощадите більше грошей, якщо будете розглядати відразу кілька можливих різних дат. Ви також можете заощадити трохи грошей, якщо не проти летіти в будній день замість вихідних.

Слідкуйте за новинами туризму

Нерідко туристи не знають, де бронювати тури дешевше. Якщо підпишетеся на кілька розсилок або на сторінки профільних медіа і туркомпаній в соцмережах, у вас буде можливість заощадити, якщо ви будете в курсі кращих пропозицій і рекламних акцій. Ви можете зробити це, підписавшись на інформаційні бюлетені популярних авіакомпаній, круїзних або курортних брендів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які цікаві готелі під Києвом можна забронювати для відпочинку навесні.

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