"Підводні камені" турів за 100 євро: що потрібно знати про бюджетні поїздки за кордон

Турагенти розповіли про особливості автобусних мандрівок

Автобусні тури - один зі способів подорожувати за доступною ціною. Якщо хочеться подорожувати та пізнавати світ, а туристичні поїздки в туристичні країни видаються не по кишені, то навіть під час пандемії є маса варіантів, як здійснити мрію бюджетно.

У чому особливість таких поїздок і скільки варто відвідати популярні локації у 2021 році - в матеріалі.

За скільки можна відвідати туристичні міста автобусом

Про особливості автобусних турів, які були дуже затребувані до пандемії, деякі турагенти можуть розповісти із власного досвіду. Наприклад, директор туристичного агентства "Мадагаскар" Євгенія Мельник описала свою поїздку в такому турі.

"Я часто відправляла клієнтів в автобусні тури та думала, як це зручно. Продумана вся логістика: ночівлі в готелях, трансфери між містами, цікаві екскурсії. Супроводжуючий підкаже, що подивитися, де поміняти гроші, де смачно і недорого пообідати. Все в одному флаконі. І головний плюс - це коштує недорого: в діапазоні від 100 до 200 євро", - описує переваги бюджетної поїздки турагент.

Але для себе Євгенія Мельник такі варіанти не бронювала. Її зупиняв тривалий переїзд і обмаль часу на знайомство з країною.

Фото: Туристи у Відні (pixabay.com)

"Я думала, що це не мій формат подорожей. Але моя думка змінилася, коли в лютому 2020 року я розіслала клієнтам пропозиції автобусних турів на 8 березня. Там же була і пропозиція туру в Зальцбург. А після цього я вирушила на прийом до стоматолога, де за три пломби заплатила 100 євро", - згадує вона.

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Тим часом її чоловік з товаришем вирішили разом поїхати в цей тур і забронювали його.

"Тур в Зальцбург коштував менш як 100 євро, менше, ніж мої пломби у стоматолога. А враження від поїздки залишилися на все життя. Ми побували в краю з альпійським озерам, побачили батьківщину Моцарта, випили кави та спробували найсмачніші сосиски на світі на головній площі в Зальцбурзі. 8 березня ми гуляли Віднем і пили каву меланж. Я забігла в кондитерську і купила 6 різних видів тістечок. Вже в автобусі ми продовжували смакувати смак Відня", - ділиться враженнями турагент.

Фахівець зазначає: автобусні тури - це цікаво і бюджетно. Приблизно за 100 євро можна побачити найкрасивіші міста світу.

Вона наводить приклади ціни на автобусні тури у 2021 році, куди туристи зможуть поїхати в умовах пандемії та закритих кордонів більшості країн Європи.

- Стамбул: палац Топкапи, палац Долмабахче, Галатська вежа, Принцеві острови за 118 євро.

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- Чорногорія, Албанія і Північна Македонія в одному турі за 178 євро.

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- Хорватія: Дубровник, Елафітські острови, Спліт та Загреб - 165 євро.

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- Егейське узбережжя Туреччини: Фетхіє, Ізмір і Стамбул - тур на 10 днів з відпочинком за 240 євро.

Фото: Подорож в Албанію (pixabay.com)

"Приховані" нюанси бюджетних турів

У особливо бюджетних турах компаніями можуть бути передбачені й деякі "приховані" (не вказані в базовому описі поїздки) моменти. Деякі з них перераховують туристи на туристичному форумі "Турправда".

- Переважання нічних переїздів. Деякі тури проходять тільки з однією ночівлею в готелі. Як наслідок - туристи втомлені. Дорога може займати до 24 годин. І це - без урахування черг на кордоні та інших нюансів;

- Поверхневий огляд визначних пам'яток. Одна з туристок нарікає на те, що під час поїздки до Стамбулу на відвідування знаменитого Палацу Топкапи екскурсійної групи виділили всього півгодини. Посилалися на суворий таймінг, адже треба було скоріше їхати далі;

- Брак вільного часу на прогулянки. Користувач форуму розповів, що через те, що в список місць включають відразу безліч локацій, неспішно прогулятися, насолоджуючись атмосферою міста під час поїздки до Румунії у 2019 році практично не виходило; З ним погодилися інші користувачі, які розповіли про аналогічну проблему в турі до Болгарії;

- Додаткові витрати. Як правило, в найбільш бюджетні тури не включають харчування (в ціну входять тільки сніданки). У вартість турів можуть не виходити також ціни за вхідні квитки до музеїв. В результаті поїздка обходиться все одно дорожче, ніж анонсується спочатку.

Що варто врахувати перед покупкою автобусного туру

Сьогодні на туристичному ринку є багато турів, які приваблюють туристів своєю низькою ціною. Однак перед покупкою такого туру слід пам'ятати, що не завжди низька ціна є ознакою якісного продукту, каже в коментарі РБК-Україна Володимир Гайдук, гід туристичної компанії "Акорд Тур".

"Щоб уникнути неприємних вражень, і щоб не зіткнутися з неприємними сюрпризами під час поїздки, перед покупкою туру пропоную звернути увагу на моменти, які одночасно можуть здешевити тур, але і знизити його якість", - попереджає фахівець.

Перше, що потрібно зробити туристу - докладно прочитати програму туру й обговорити її з турагентом, з'ясувати кількість днів поїздки, яким маршрутом буде прямувати автобус, в яких містах передбачені зупинки по програмі та їх тривалість.

Фото: Подорож до Стамбула (pixabay.com)

"Також зверніть увагу на наявність або відсутність нічних переїздів в автобусі, які можуть бути як позитивним, так і негативним моментом. З одного боку - це дозволить заощадити час і побачити красиві місця, а з іншого - дещо зменшить комфорт туру", - звертає увагу гід.

Не менш важливим моментом є заброньовані готелі, в яких буде проживати в поїздці турист.

"Запитаєте, до якої категорії вони відносяться, скільки діб заплановано протягом туру, чи входить у вартість проживання сніданок і як далеко готель розташований від місць, які ви будете відвідувати", - радить Володимир Гайдук.

Також варто за допомогою карти з'ясувати, скільки часу займуть переїзди між містами за програмою туру. Щоб перебування було комфортним і безпечним, слід поцікавитися страховкою на час подорожі.

"Всі перераховані вище фактори разом впливають на ціну і якість, тому я б рекомендував купити тур дорожче. Така поїздка буде значно кращою і принесе позитивні враження", - резюмує експерт.

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