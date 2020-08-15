Неймовірні враження: кращі іноземні локації для поціновувачів риболовлі

Фото: Рибалка за кордоном (pixabay.com)

Куди можна полетіти на рибалку за кордоном

Можливо, ви вже втомилися від рутини під час карантину? Тоді у Fish Guide для вас є хороші новини – ви можете вирушити на риболовлю за кордон вже сьогодні. Це чудова можливість отримати масу неймовірних емоцій!

Для українських мандрівників дорога відкрита, наприклад, до Туреччини, на Мальдіви, в Чорногорію і Хорватію. Давайте розберемося, яка рибалка на вас там чекає і які умови в'їзду в ці країни існують на даний час.

Риболовля в Туреччині: кращі місця

У Туреччині - цілих чотири моря: Чорне, Егейське, Середземне і Мармурове. Хорошими місцями для риболовлі вважаються міста Сіде, Кемер, Фетхіє, Алачати та Ізмір.

Морська рибалка тут обіцяє барабулю, луфаря, скумбрію, кефаль, пеламиду, ставриду, групера, бопса, саргана, золотистого пагра, окуня, сібаса, ставриду та навіть рибу меч з тунцем. Нижче - основні види риболовлі в Туреччині:

1. Риболовля-пікнік - групова рибалка, під час якої вашою основною метою буде не половити рибу, а скоріше влаштувати застілля.

2. Туристична рибалка – індивідуальна ловля з середніх дерев'яних човнів або яхт. За наявності хорошого гіда, ви слпіймаєте багато різноманітної риби. Щоправда, невеликих розмірів.

Фото: Хорошими місцями для риболовлі вважаються міста Сіде, Кемер, Фетхіє, Алачати і Ізмір (pixabay.com)

3. Професійна рибалка – риболовля на професійних човнах з ехолотом, GPS та найбільш якісним рибальським обладнанням. Під час прибережної та глибоководної риболовлі є шанс зловити зубана, тунця та рибу-меч.

У Туреччині є й прісноводна рибалка, наприклад, у водах Качкару, у річці Євфрат або у водосховищі Ататюрка. У прісних водах країни водяться форель, лящ, сазан та окунь.

Правила подорожі до Туреччини

На турецькому кордоні українцям не потрібно мати довідку про негативний результат тесту на COVID-19 та проходити карантин. Необхідно буде заповнити спеціальну форму про свою поїздку.

В аеропорту Туреччини у вас перевірять температуру, і якщо виявлять симптоми вірусу, вам буде проведений ПЛР-тест. По поверненню в Україну проходити обсервацію також не потрібно.

Мальдіви: одне з найкращих місць для риболовлі у світі

Мальдівські острови – це одне з кращих місць для риболовлі у світі. Індійський океан дуже багатий на морських мешканців, особливо - на велику рибу. Нижче - найпопулярніша рибалка на островах:

1. Глибоководна рибалка - ловля на глибині більше 30 метрів, к 30-80 кілометрах від берега. Риболовля на морських гігантів підійде рибалкам, які шукають адреналіну. На ній ви зустрінете марліна, вітрильника, тунця, дорадо, гігантського каранкса та колючу пеламіду. Для рибалки використовують живу наживку, джиггінг та надпотужний тролінг.

2. Прибережна рибалка проводиться на глибині не більше 30 метрів. Для неї ідеально підходять стилі лову поппінг, кастинг а також на живу наживку. Ця рибалка обіцяє барракуду, рифову рибу, рибу-імператора, априона, групера, луціана та каранкса.

Фото: Індійський океан дуже багатий морськими мешканцями, особливо - великої рибою (pixabay.com)

3. Рифова рибалка – риболовля на мілководді менше 10 метрів для всієї родини. Тут можна насолодитися мальдівських стилем лову. Вам можуть впійматися риба-імператор, апріон, жовтоперий каранкс та луціан.

Правила подорожі на Мальдіви

Прибуваючи на Мальдіви, українцям не потрібно буде проходити карантин або самоізоляцію. Також не потрібен тест на COVID-19. В аеропорту у вас перевірять температуру.

Тих пасажирів, у яких виявлять симптоми захворювання, попросять пройти тест. Туристи зможуть проживати лише на одному курорті або кораблі. По поверненню в Україну необхідна буде двотижнева самоізоляція або обсервація, які можна передчасно завершити, пред'явивши негативний результат тесту на COVID-19.

Риболовля у Чорногорії: в які міста їхати

Вирушаючи до Чорногорії на морську рибалку в Адріатику, розгляньте міста Будва, Улцинь та Бар. Там ви зловите тунця, дорадо, скумбрію, кефаль, альбакору, рибу-меч, окуня, барракуду та ін.

Для прісноводної риболовлі підійдуть річки Тара, Люча та Морача, або ж вирушайте до Чорного, Биоградскому і Скадарського озер. Там вас будуть чекати райдужна й каліфорнійська форель, а також арктичний голець.

Фото: Вирушаючи на морську рибалку в Адріатику, розгляньте міста Будва, Улцинь та Бар (pixabay.com)

Правила подорожі в Чорногорію

Українці можуть перетинати кордон Чорногорії без обмежень. По поверненню з Чорногорії потрібно буде пройти двотижневу обсервацію або самоізоляцію, яку можна закінчити раніше, отримавши негативний результат тесту.

Риболовля в Хорватії: найцікавіші місця

У Хорватії для морської риболовлі увагу варто звернути на район Езера, півострів Пельєшац, острови Корчула та Бишеве. Адріатика багата синім тунцем, а також такими видами риб: риба-меч, скумбрія, корифена, атлантична пеламіда, морський окунь, лящ та ін.

На прісноводній риболовлі можна зловити великих коропа, окуня, осетра, форель, ляща та харіуса. Популярні місця – річки Дунай, Гацько та Купа, озера Врана й Шумбар, водосховища Крускіца й Фінцула.

Правила подорожі до Хорватії

Прибуваючи до Хорватії, українські туристи повинні пройти 14-денну самоізоляцію або пред'явити негативний результат тесту на COVID-19. Тест робиться за 48 годин до перетину кордону.

Фото: У Хорватії для морської риболовлі увагу варто звернути на район Езера, півострів Пельєшац (pixabay.com)

До поїздки на сайті МВС Хорватії необхідно буде заповнити та роздрукувати спеціальну форму з даними про поїздку. По поверненню в Україну обсервація не потрібна.

Актуальну інформацію про правила подорожі закордон при COVID-19 перевіряйте на офіційному джерелі обраної країни або уточнюйте у вашого туроператора.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати туристам про поїздку в Ісландію під час COVID-19, якщо відкриють кордони.

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