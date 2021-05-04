Значительно дешевле: как сэкономить, планируя летний отпуск в новом сезоне

Летний сезон отпусков – все ближе. Если вы беспокоитесь о том, хватит ли у вас средств на отпуск мечты, еще не поздно все спланировать заранее. Советы о том, как сэкономить при планировании путешествия, опубликовало профильное издание Travel Pulse.

Приводим самые интересные лайфхаки, которые помогут вам отдохнуть комфортно и по доступной цене.

Забронируйте летние предложения заранее

Если вы видите дешевый перелет для летнего путешествия, которым захотите воспользоваться, лучше всего бронировать сейчас.

Цены на авиабилеты обычно повышаются по мере приближения к датам поездки, а количество рейсов часто резко возрастает, когда у вас осталось всего несколько недель. Зафиксируйте цену сейчас, и вы можете приступить к планированию оставшейся части поездки.

Путешествуйте в непопулярные места

Поскольку в 2020 году зарубежные путешествия на длительное время были приостановлены, то многие популярные внутренние направления, наоборот, были заполнены туристами.

Фото: Авиабилеты дорожают, чем ближе дата перелета (РБК-Украина)

Если ваша цель - сэкономить, ищите менее популярные направления, которые находятся в глуши и где размещение предлагают значительно дешевле (на море или в горах, где ориентированы на местных жителей, а не на туристов).

Спланируйте летнюю поездку на своем авто

Автомобильные поездки могут быть интересными и доступными. Это также отличный способ познакомиться с нашей страной и побывать в местах, о существовании которых вы могли ранее и не представлять.

Вы сэкономите больше денег, если едете на своем авто вместо того, чтобы брать его напрокат. Также можете увеличить свои сбережения, остановившись в бюджетных мини-отелях, которые часто предлагают завтраки, включенные в стоимость ночевки.

Вы также можете брать с собой попутчиков и делить с ними стоимость поездки.

Сравнивайте цены на авиабилеты

Искать авиабилеты стоит на нескольких сервисах в интернете. Это поможет сравнить стоимость, ведь нередко цена на один и тот же билет на разных интернет-ресурсах может отличаться. Агрегаторы помогут сравнить тарифы всех основных авиакомпаний по заданному вами направлению. Вы даже можете искать рейсы по региону, а цены на авиабилеты по Украине могут вас приятно удивить.

Арендуйте домик или виллу вместе с друзьями

Аренда пляжного домика вместе с друзьями может быть большим удовольствием, но также может помочь сэкономить.

Вы можете не только разделить стоимость аренды, но и получить дом с кухней, и приготовить себе еду дома. Коктейли в вашем патио на пляже также будут стоить значительно дешевле, чем в местном баре на пляже.

Фото: Вилла может обойтись дешевле, если бронировать ее с друзьями

К примеру, такая же логика ценообразования действует и при аренде жилья в Карпатах: большую виллу на несколько семей иногда снять можно даже значительно выгоднее, чем один небольшой гостиничный номер.

Альтернативный транспорт вместо самолета

В случае, если вы не забронировали перелет заранее, авиабилеты уже могут быть дорогими. Стоимость полета также увеличивается в зависимости от того, сколько членов вашей семьи собирается в поездку.

Если вы хотите сэкономить, подумайте о том, как еще можно добраться к месту назначения. К примеру, уже сегодня многие туркомпании планируют автобусные туры из Украины, в том числе в такие курортные страны как Черногория, Албания и Турция. Такая поездка может обойтись значительно дешевле. В отдельной статье мы писали, как лучше заказать автобусный тур и что нужно знать о бюджетных поездках.

Купите тур по системе все "включено"

Многие не хотят пользоваться системой all inclusive, думая, что это будет исключительно пляжный отдых, а интересных достопримечательностей в такой поездке не увидеть.

Фото: Путешествия на авто - один из способов сэкономить (pixabay.com)

Но часто, покупая тут по системе "все включено", можно значительно сэкономить, а еда обойдется дешевле, чем вы бы тратили на нее в другом формате тура.

К тому же, экскурсии во многих туристических локациях стоят недорого, и вы вряд ли упустите возможность посетить интересные места, даже когда поехали в тур all inclusive. Также на многих курортах можно найти очень выгодные цены на такой вид отдыха из-за низкой заполняемости отелей и все еще существующих ограничений на поездки.

Услуги турагента помогут сэкономить

С одной стороны, вы можете сэкономить деньги, совершая покупки самостоятельно. Но вы сэкономите еще больше, воспользовавшись услугами турагента.

Помните, что туристические агенты могут иметь доступ к ценам, которые вы не можете найти больше нигде, и они могут даже предлагать дополнительные бонусы: замена номера на более комфортный, смена даты перелета, скидки на проживание.

Кроме того, в случае отмены тура вам могут не вернуть деньги за оплаченное жилье, а турагент может перенести тур на более поздние даты с сохранением хотя бы части потраченных вами средств.

Фото: Турагент может найти более выгодные предложения отдыха (pixabay.com)

Будьте гибкими с датами поездок

Большинство броней поездок основываются на динамическом ценообразовании. Это означает, что стоимость перелетов и проживания в отеле трудно предсказать. Имея это в виду, вы сэкономите больше денег, если будете рассматривать сразу несколько возможных разных дат. Вы также можете сэкономить немного денег, если не против лететь в будний день вместо выходных.

Следите за новостями туризма

Нередко туристы не знают, где бронировать туры подешевле. Если подпишетесь на несколько рассылок или на страницы профильных медиа и туркомпаний в соцсетях, у вас будет возможность сэкономить, если вы будете в курсе лучших предложений и рекламных акций. Вы можете сделать это, подписавшись на информационные бюллетени популярных авиакомпаний, круизных или курортных брендов.

Напомним, ранее мы писали, какие интересные отели под Киевом можно забронировать для отдыха весной.

Также сообщалось, куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году.