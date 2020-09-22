Чисті пляжі та екзотика Азії: коли Таїланд почне приймати туристів з України

У жовтні Таїланд готується приймати перших іноземних туристів. Для їх допуску в країну вже продумують спеціальні візові правила: гостям доведеться пробути на карантині два тижні й додатково відпочивати стільки ж.

У Міністерстві спорту та туризму країни пояснюють, що такий підхід знизить ризик завезення коронавірусу ззовні. Очікується, що ті туристи, які погодяться пробути в певних готелях упродовж 14 днів, залишаться в країні на довші терміни – віза буде діяти 90 днів з правом продовження.

По суті, в гості чекають любителів зимувати на курортах із заможних європейських країн і тих, у кого є можливість виїхати зі своєї країни на великі терміни.

Фото: Віза до Таїланду буде діяти 90 днів з правом продовження (pixabay.com)

Хто полетить?

Під час пандемії Таїланд застосував одні з найбільш жорстких обмежень для перетину кордонів, розповідає в коментарі РБК-Україна Олександр Шуляк, співзасновник туристичної компанії "Авіаліга".

"На сьогодні подорож в країну дозволена тільки для громадян країни Таїланд, топ-менеджменту компаній, які мають чинні контракти на роботу в Таїланді. При цьому, незалежно від наявності негативного ПЛР-тесту, всі, хто прилітає в країну, повинні будуть перебувати на карантині мінімум два тижні", - пояснює експерт.

За його словами, найближчим часом Пхукет буде відкрито для туристів, але поки тільки для "довгострокових", які планують залишатися в країні кілька місяців. Для подорожі всередині країни їм доведеться перечекати два тижні на самоізоляції.

"Ці обмеження засмучують любителів даного напрямку. Але, з іншого боку, помічене суттєве відновлення флори й фауни улюблених усіма островів. І коли подорожі в цю країну будуть знову доступні, туристи зможуть насолодитися чистотою пляжів і буйством природи, як вперше", - зазначає Олександр Шуляк.

Фахівець додає, що подібні обмеження стосуються також В'єтнаму, Філіппін, Бірми та Лаосу.

Фото: Пам'ятки Таїланду (pixabay.com)

Куди можна поїхати замість Таїланду

Любителям східної екзотики поки не щастить: популярні напрямки все ще недоступні, і, на думку експертів туристичного ринку, до кінця року не відкриються. Причина – система охорони здоров'я не може впоратися зі зростанням захворюваності COVID-19, який можуть "привезти" туристи.

Втім, для українців екзотичний відпочинок все ж доступний.

Мальдіви відкриті для прийому іноземних туристів з 15 липня. У вересні там ввели правила перетину кордону – всім туристам, включаючи дітей з 1 року, необхідно пред'явити результати ПЛР-тесту. Зробити його можна не раніше, ніж за 72 години до прильоту, а результат має бути переведений на англійську мову.

Також туристи заповнюють декларацію про стан здоров'я за останню добу до вильоту і пред'являють QR-код в аеропорту. Також обов'язковою є страховка, яка покриває COVID-19.

У жовтні в Мальдівську республіку можна буде полетіти авіалініями Turkish Airlines і Qatar Airways, зараз літають Fly Dubai + Emirates.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

ОАЕ – один із популярних напрямків для зимового відпочинку. З 1 серпня на реєстрації рейсу, до вильоту, необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту з терміном дії до 96 годин з дати проведення.

Довідка має бути перекладена на англійську, арабську мову і роздрукована. Правило поширюється на всіх без винятку пасажирів, включаючи транзитних. Обов'язкова страховка від COVID-19. Туристи, які прямують в Абу-Дабі повинні бути готові до 14-денної самоізоляції, незалежно від результатів тестів.

Сейшели можуть пустити українців у будь-який момент – з 1 серпня кордони країни відкриті для іноземних туристів. Втім, пускають на курорт тільки громадян тих країн, які для Сейшел на цей час знаходяться в "зеленій зоні". Як і в Україні, показники оновлюються щотижня, і їх можна перевірити онлайн.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли курортний Гоа може відкритися для туристів.

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