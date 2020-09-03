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Райський Гоа: коли знаменитий курорт відкриється для українців

Четвер 03 вересня 2020 17:11
Райський Гоа: коли знаменитий курорт відкриється для українців
Фото: Відпочинок в Гоа (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чи варто українцям купувати путівки на індійський півострів

Індійський штат Гоа готується приймати літаки з російськими туристами з середини жовтня. Про це заявив міністр науки та технологій штату Майкл Лобо, повідомляють місцеві ЗМІ.

Поки ж небо Індії закрите для всіх іноземних мандрівників, включаючи українців. РБК-Україна розбиралося, чи варто найближчим часом бронювати тури в Гоа з України.

З 1 по 30 вересня Індія ввела четверту стадію скасування локдауну, під час якої дозволили відкрити метро і вільно пересуватися між штатами. Однак міжнародні авіаперельоти поки обмежені спеціальними рейсами за домовленістю між країнами (наприклад, евакуаційними). Це означає, що туристам в країну в'їзд залишається закритим, і чи дозволять його в жовтні, поки невідомо.

Тури на Гоа вже продаються

Попри це, на сайтах українських туристичних компаній можна знайти пропозиції турів на Гоа, починаючи з дат у вересні 2020 року. Наприклад, на сайті "Поїхали з нами" опубліковано тижневий тур на півострів з датами вильоту вже 10 вересня. Як виявилося, це не означає, що забронювавши такий тур, турист полетить на відпочинок у запланований час.

"Всі тури на нашому сайті підтягуються з пошукових систем від різних туроператорів, ми їх не створюємо. Але наявність туру означає, що в системі туроператора він прорахований – як чартерним рейсом, так і регулярним. Це не означає, що ми продаємо цей тур зараз. Це означає, що коли країна відкриється, туди можна буде полетіти. Це як з Грецією – полетіти можна, але туристів не пускають. Людина може забронювати тур, але її можуть не пустити, якщо це простий турист без посвідки на проживання, наприклад", - розповідає РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами".

Він пояснює, що поки країна офіційно не озвучила дати відкриття кордонів для мандрівників, довіряти чуткам не варто. Тому туристичні компанії турів на Гоа поки не планують.

Райський Гоа: коли знаменитий курорт відкриється для українців

Фото: Небо Індії закрите для всіх іноземних мандрівників, включаючи українців (pixabay.com)

Чи полетять українці в Індію?

Поки немає ніякої інформації про відкриття Гоа для українців, каже в коментарі РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"І я здивований, що його відкривають для росіян. Я не чув, щоб у туроператорів були зараз серйозні плани зайнятися цим напрямком. Хоча компанії зараз будуть вести всі країни, які відкриватимуться", - зауважує він.

За словами Олега Кулика, Гоа – не дуже популярний напрям серед українських туристів протягом останніх років. Взимку українці цікавляться Єгиптом (70% продажів), Еміратами (близько 10%), і стільки ж подорожують автобусами до Європи.

"Серед екзотичних країн, куди довго летіти, були найбільш популярні Таїланд, Шрі-Ланка – вони становили близько 2-3 % продажів турів. Інші - Балі, Домінікана, Куба, Мексика, Мальдіви, Індія - всі разом займали не більше 0,5% турів. Це пов'язано з вартістю перельотів. Тому, якщо Гоа і відкриється, то багато туристів туди не полетять. Хіба що не буде альтернативи", - відзначає фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще планувати відпустку на Шрі-Ланці

Також радимо почитати про те, чому поки що не варто купувати тури на Балі й інші екзотичні курорти.

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