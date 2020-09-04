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Ще одна курортна країна може відкритися раніше терміну: озвучений прогноз

П'ятниця 04 вересня 2020 12:55
Ще одна курортна країна може відкритися раніше терміну: озвучений прогноз
Фото: Острів Балі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Індонезія може незабаром відкрити для туристів острів Балі

Деякі країни, які не збиралися відкривати кордони аж до кінця року, зараз переглядають терміни запуску туристичного сезону. Так, готовність приймати туристів на Шрі-Ланці висловили ще з 1 серпня. Там вже розробили правила, згідно з якими будуть приймати іноземних туристів: сюди зможуть приїжджати туристи з усіх країн. Їм треба буде здати тест на COVID-19 і заздалегідь оформити візу для в'їзду.

Уряд Індонезії у серпні прийняв рішення почекати з відкриттям кордонів для туристів до кінця 2020 року у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в країні. До цього планувалося, що курортний острів Балі почне приймати мандрівників з 11 вересня.

Втім, схоже, що плани знову змінилися: вже поширюється неофіційна інформація про те, що барвистий курортний острів відкриється зовсім скоро.

У коментарі РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко прогнозує, що і курортний острів Балі може відкритися раніше, ніж планували: ймовірно, вже з листопада цього року.

Ще одна курортна країна може відкритися раніше терміну: озвучений прогнозФото: Барвистий курортний острів може відкритися зовсім скоро (pixabay.com)

"Шрі-Ланку обіцяють відкрити з 1 жовтня, за інформацією моїх партнерів там. Це трендовий напрямок для українців. Також, наскільки мені відомо, ведуться переговори про відкриття Балі (Індонезія – ред.), імовірно, з листопада", - говорить Головненко.

Він зауважує, що доступні тури в закриті країни можна знайти вже сьогодні. Втім, купувати їх він не радить.

"Всі туроператори продають тури куди завгодно. Якщо ми зайдемо в систему бронювання, то побачимо тури на Гоа, в Індонезію на вересень. Я допускаю, що є люди, у яких вистачає розуму їх не купувати. Насправді туроператорам грошей не вистачає, тому потім будуть переносити дати", - пояснює фахівець.

За його словами, як тільки відкриються кордони країн, питання, чим долетіти на популярні курорти, не виникне. Більшість авіакомпаній відновлять регулярні рейси за наявності попиту.

"Join Up!" точно відправить туристів літаками "SkyUp", МАУ може запустити рейси. Інші авіакомпанії зі стиковкою в Еміратах будуть працювати – для Air Arabia і Flydubai це традиційний потік, і вони свого не пропустять", - припускає він.

У "Пілігримі" кажуть, що розраховують на відкриття напрямів і нормалізацію ринку у березні 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще планувати відпустку на Шрі-Ланці.

Також радимо почитати про те, ще одна країна буде приймати туристів без тестів на COVID-19

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