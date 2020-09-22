Чистые пляжи и экзотика Азии: когда Таиланд начнет принимать туристов из Украины

В октябре Таиланд готовится принимать первых иностранных туристов. Для их допуска в страну уже продумывают специальные визовые правила: гостям придется пробыть на карантине две недели и дополнительно отдыхать столько же.

В Министерстве спорта и туризма страны объясняют, что такой подход снизит риск завоза коронавируса извне. Ожидается, что те туристы, которые согласятся пробыть в определенных отелях на протяжении 14 дней, останутся в стране на более долгие сроки – виза будет действовать 90 дней с правом продления.

По сути, в гости ждут любителей зимовать на курортах из состоятельных европейских стран и тех, у кого есть возможность уехать из своей страны на большие сроки.

Фото: Виза в Таиланд будет действовать 90 дней с правом продления (pixabay.com)

Кто полетит?

Во время пандемии Таиланд применил одни из самых жестких ограничений для пересечения своих границ, рассказывает в комментарии РБК-Украина Александр Шуляк, соучредитель туристической компании "Авиалига".

"На сегодняшний день путешествие в страну разрешено только для граждан страны Таиланд, топ-менеджмента компаний, которые имеют действующие контракты на работу в Таиланде. При этом, вне зависимости от наличия отрицательного ПЦР-теста, все влетающие в страну должны будут находиться на карантине минимум две недели", - объясняет эксперт.

По его словам, в ближайшее время Пхукет будет открыт для туристов, но пока только для "долгосрочных", которые планируют оставаться в стране несколько месяцев. Для путешествия внутри страны им придется переждать две недели на самоизоляции.

"Эти ограничения огорчают любителей данного направления. Но, с другой стороны, замечено существенное восстановление флоры и фауны любимых всеми островами. И когда путешествия в данную страну будут снова доступны, туристы смогут насладиться чистотой пляжей и буйством природы, как в первый раз", - отмечает Александр Шуляк.

Специалист добавляет, что подобные ограничения касаются также Вьетнама, Филиппин, Бирмы и Лаоса.

Фото: Достопримечательности Таиланда (pixabay.com)

Куда можно поехать вместо Таиланда

Любителям восточной экзотики пока не везет: популярные направления все еще недоступны и, по мнению экспертов туристического рынка, до конца года не откроются. Причина – система здравоохранения может не справиться с ростом заболеваемости COVID-19, который могут "привезти" туристы.

Впрочем, для украинцев экзотический отдых все же доступен.

Мальдивы открыты для приема иностранных туристов с 15 июля. В сентябре там ввели правила пересечения границы – всем туристам, включая детей с 1 года, необходимо предъявить результаты ПЦР-теста. Сделать его можно не раньше, чем 72 часа до прилета, а результат должен быть переведен на английский язык.

Также туристы заполняют декларацию о состоянии здоровья за последние сутки до вылета и предъявляют QR-код в аэропорту. Также обязательной является страховка, покрывающая COVID-19.

В октябре в Мальдивскую республику можно будет полететь авиалиниями Turkish Airlines и Qatar Airways, сейчас летают Fly Dubai + Emirates.

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

ОАЭ – одно из популярных направлений для зимнего отдыха. С 1 августа на регистрации рейса, до вылета, необходимо предъявить негативный результат ПЦР-теста со сроком действия до 96 часов с даты проведения.

Справка должна быть переведена на английский или арабский язык и распечатана. Правило распространяется на всех без исключения пассажиров, включая транзитных. Обязательна страховка от COVID-19. Туристы, направляющиеся в Абу-Даби должны быть готовы к 14-дневной самоизоляции, независимо от результатов их тестов.

Сейшелы могут пустить украинцев в любой момент – с 1 августа границы страны открыты для иностранных туристов. Впрочем, пускают на курорт только граждан тех стран, которые для Сейшел на данный момент находятся в "зеленой зоне". Как и в Украине, показатели обновляются каждую неделю, и их можно проверить онлайн.

Напомним, ранее мы писали, когда курортный Гоа может открыться для туристов.

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