Ціни, погода та сервіс: чи варто їхати на відпочинок до Єгипту у травні

Коли краще планувати відпустку у популярній країні

Відпочинок в Єгипті користується популярністю серед українських туристів і навесні. Але чим ближче літній сезон, тим частіше туристи ставлять собі питання: чи варто їхати в Єгипет? Особливо - у травні, коли температура повітря стає значно теплішою, і потроху готуються приймати туристів й українські курорти.

"Сумніваюся, чи варто їхати до Єгипту в травні. На форумах інформація суперечлива. Одні кажуть, що погода комфортна, а інші - що там вже спека, і варто вибрати замість цього Середземноморське узбережжя Туреччини", - говорить РБК-Україна киянка Ірина Якимчук.

Вона зазначає, що їй вдалося взяти тижневу відпустку в другій половині травня, але вона не впевнена, чи варто вибирати на ці дати "бюджетний" Єгипет, щоб на курорті "страждати від спеки".

Чи буде відпустка комфортною, якщо їхати до Єгипту в травні та початку червня? З таким питанням РБК-Україна звернулося до експертів та мандрівників.

Вітер і тепле море: коли варто брати палаючий тур

Туристка Яна Литовченко повернулася з відпочинку в Хургаді 5 травня. Вона зазначає, що вже зараз там досить жарко.

"Я їздила на п'ять днів. Погода була досить мінливою: трохи вітру все ж застала. Але навіть під час вітру було тепло. Температура повітря вдень трималася на рівні 27-28 градусів тепла. Море - ідеальної комфортної температури. Якраз те, що потрібно для повноцінного відпочинку", — каже вона.

Фото: Скоро температура повітря в Єгипті значно підвищиться, і відпочивати буде менш комфортно (pixaay.com)

За словами туристки, відпочинок в Єгипті в травні підійде тим, хто вважає за краще не лежати весь час на сонці, а комбінувати відпочинок в тіні й поза нею. Також у травні досить комфортно їздити на екскурсії до пірамід, каже дівчина.

"З іншого боку, вже скоро там буде набагато спекотніше. Я б радила вибирати для відпустки саме першу половину травня. Тобто якщо вам трапляється хороший варіант недорогого палаючого туру, варто не зволікати, а брати його на найближчі дати", — радить Яна.

Скоро настане "серйозна" спека

У травні в Єгипті - більше відпочиваючих, ніж у попередні місяці: в цей період погода все ще досить комфортна, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"З іншого боку, для певної категорії туристів тут може бути вже не дуже комфортно. Ті, хто їде в Єгипет з дітьми або батьками у віці, не завжди через спеку зможуть потрапити на екскурсії. На курортах Червоного моря температура повітря в травні може досягати 30-31 градуса тепла, а вночі - 21-22 градуси", — пояснює турагент.

Фото: У червні температура повітря в Єгипті вже може досягати + 40 градусів (booking.com)

Єгипет у травні дешевше?

Турагент додає, що багато туристів прагнуть встигнути відпочити в Єгипті на травневі свята: в цей час у багатьох - довгі вихідні, а в самій країні не так жарко.

"Але тим, хто їде з дітьми або віддає перевагу активному відпочинку, я б вже радила почекати до осені, поки температура повітря трохи спаде. Якщо ви хочете у відпустку не раніше другої половини травня, виберіть курорти Туреччини. Або - морське узбережжя в Україні, Грузію. Адже вже до кінця травня і початку червня температура в деяких локаціях Єгипту може досягти 40 градусів тепла", - говорить вона.

Заведено вважати: "плюс" відпочинку в Єгипті в кінці травня - в тому, що тури туди можуть дешевшати. Але цього року ситуація дещо відрізняється, звертає увагу фахівець.

"Найкращим періодом для поїздок в країну вважаються жовтень і листопад. Вдень тепло, вночі - теж. Середня температура повітря - 27-28 градусів тепла в денний час. З іншого боку, попит на тури в Єгипет зберігається і на другу половину травня, тому путівки суттєво не дешевшають. Туроператори ціни поки не знижують", - резюмує любов Чернега.

Втім, за її словами, сьогодні навіть без зниження цін вартість відпочинку в Єгипті - дуже прийнятна. Наприклад, відпочити в одному з 3-зіркових готелів Хургади можна за ціною від 7 2000 гривень за одну персону, якщо замовляти тур з харчуванням "сніданок і вечеря" з прямим перельотом з Києва на 7 ночей.

До слова, подорожувати в Єгипет можна і самостійно, не купуючи путівки в туркомпанії. Для цього можна шукати житло на сайтах бронювання житла.

Фото: Часто бюджетні варіанти розміщення можна знайти не у великих готелях, а на приватних віллах або в гестхаусах (booking.com)

Багато хто вже давно знають про ресурс booking.com, але не порівнюють цін на інших ресурсах. Тим часом на альтернативних інтернет-майданчиках можуть пропонувати житло туристам не лише в готелях, але й у приватних віллах та гестхаусах. Ціни на таке житло теж приємно дивують: іноді навіть розкішний номер можна знайти по 40 євро за ніч.

"Я виявив, що на додачу до проживання, господарі в гостьових будинках досить часто пропонували додаткові послуги, такі як сніданок і тури по місцевості, за дуже розумними цінами. Один з моїх чудових господарів приготував традиційний гарячий сніданок з чаєм і кавою всього за 1 долар США. Також такі люди охоче радять гостям місця, де можна недорого поїсти й купити їжу", — каже блогер та мандрівник, який шукає під час поїздок бюджетні варіанти розміщення в готелях.

Пропонуємо більш детально прочитати про те, до чого варто готуватися при першій поїздці до Єгипту і як заощадити на проживанні у готелях.

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