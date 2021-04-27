Будьте вкрай обережні: туристам дали поради перед поїздкою до Єгипту

Де знайти бюджетне житло й чому не варто купувати вуличну їжу

Тури в Єгипет залишаються популярними серед українців і навесні. Багато путівок продаються за зниженими цінами, а це - ще один аргумент до того, щоб спланувати поїздку в країну.

Що варто знати про особливості відпочинку в країні, особливо якщо ви їдете туди вперше? Наводимо поради тревел-блогерів, які бували в Єгипті не один раз і детально досліджували місцевий побут, особливості кухні, цін і традицій.

Не варто купувати вуличну їжу

Кухня в Єгипті - дуже різноманітна і цікава, каже тревел-блогер та мандрівниця Маріанна Назаріо. Але при цьому варто бути вкрай обережними, купуючи вуличну їжу.

"Місцева кухня - це великий вибір видів хумуса, фалафеля, оливок, сирів, пахлави. Також - баранина і шаурма з безліччю спецій. Їжа своєрідна і, ймовірно, відрізняється від того, що ви звикли їсти вдома. Порада від професіонала: дешева вулична їжа - свого роду спокуса, але не купуйте її в Єгипті. Це може негативно позначитися на вашому здоров'ї. Замість цього вибирайте ресторани. До слова, є велика ймовірність того, що вони будуть такими ж дешевими", — каже мандрівниця.

Як в Єгипті з безпекою?

Безпека - одне з головних питань, які приходять в голову людям, коли вони думають про Єгипет. Але, як і в будь-якому іншому місці у світі, потрібно просто бути вкрай обережними, вивчити поточну обстановку в тому регіоні, куди ви їдете. А також - скрізь стежити за особистими речами, каже блогер.

Фото: Поїздка в Єгипет - прекрасна можливість дослідити цікаві пам'ятки країни (booking.com)

"Я ніколи не турбувалася про свою безпеку в поїздці: з нами був шанований і перевірений єгипетський тур-менеджер. До того ж, в туристичному автобусі нас супроводжував бронетранспортер. Не дозволяйте різного роду чуткам заважати вашій цікавості й тязі до досліджень нових місць", — говорить вона. І додає, що поїздка до Єгипту - прекрасна можливість побачити не тільки піраміди, а й безліч інших цікавих локацій.

"Коли відвідуєте храми та релігійні об'єкти в Єгипті, краще не носити шорти. Варто також закривати плечі. Робіть те ж саме, що і місцеві: носіть вільні штани й топи. Жінкам при відвідуванні храмів варто взяти з собою шарф, щоб при вході обгорнути його навколо плечей", — радить блогер.

Беріть з собою зручне взуття

У поїздку варто взяти зручне взуття: в Єгипті вам доведеться багато гуляти. Також варто взяти як легкий, так і теплий одяг.

"Будьте готові до жарких днів і холодних ночей. Зрештою, це ж пустеля!",- каже Маріанна.

Фото: На ринках Єгипту можна і варто торгуватися (pixabay.com)

"Головне, що варто знати про місцевих жителів - це те, що вони дуже розмовляти, особливо з туристами! Багато з них говорять англійською. І, на мій подив, іспанською та іншими. Тому Мовний бар'єр в основному не є проблемою. Звичайно, вони намагатимуться продати вам що-небудь, але дружелюбно. Вони також люблять торгуватися. Тому, якщо ви знайдете на ринку щось цікаве, не соромтеся просити нижчу ціну. Як і при спілкуванні з ким-небудь, будьте поважні, і вони дадуть відповідь вам тим же", — звертає увагу блогер.

Як заощадити на проживанні, якщо не купували пакетного туру

Тревел-блогер Nomadik Matt ділиться порадами про те, як забронювати житло в Єгипті за доступною ціною у разі, якщо ви просто купили квиток на літак, не звертаючись за допомогою до турагентів. В цілому житло в Єгипті відносно доступне. Однак є кілька корисних прийомів, які допоможуть скоротити ваші витрати, говорить він.

Використовуйте Booking.com та інші інтернет-платформи бронювання житла, щоб порівняти ціни на готелі. Особливо - якщо ви шукаєте дешеві готелі або гестхауси. Окрема кімната в гостьовому будинку або готелі коштує близько 40 доларів за ніч. Ціни зазвичай вказані за номер, а не за людину. Тобто, якщо ви подорожуєте з другом, ви можете заощадити ще більше грошей, розділивши витрати.

Блогер радить шукати житло у приватних домовласників, де пропонують додаткові опції.

Фото: Житло у приватних домовласників можна знайти за дуже низькими цінами (скріншот з сайту airbnb)

"Я виявив, що на додачу до проживання, господарі в гостьових будинках досить часто пропонували додаткові послуги, такі як сніданок і тури по місцевості, за дуже розумними цінами. Один з моїх чудових господарів приготував традиційний гарячий сніданок з чаєм і кавою всього за 1 долар США. Також такі люди охоче радять гостям місця, де можна недорого поїсти й купити їжу", — говорить він.

Часто туристи в пошуку готелів в Єгипті використовують тільки Booking.com. Але там розміщені пропозиції в основному від великих готелів. А на таких сайтах як Airbnb житло значно дешевше: його пропонують місцеві жителі - власники приватних будинків.

При такому пошуку можна знайти навіть розкішні апартаменти за ціною від 50 доларів за ніч. "Плюс" розміщення у приватних домовласників полягає і в тому, що у вас буде повний доступ до власної кухні. А це означає, що ви зможете ще більше скоротити свої витрати, готуючи вдома.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вибрати між Туреччиною і Єгиптом, плануючи весняну відпустку за кордоном.

Також пропонуємо почитати, які найцікавіші місця Чорногорії можна відвідати у поїздці до цієї країни.