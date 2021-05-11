Цены, погода и сервис: стоит ли ехать на отдых в Египет в мае

Когда лучше планировать отпуск в популярной стране

Отдых в Египте пользуется популярностью среди украинских туристов и весной. Но чем ближе летний сезон, тем чаще туристы задаются вопросом: стоит ли ехать в Египет? Особенно - в мае, когда температура воздуха становится значительно теплее, и понемногу готовятся принимать туристов и украинские курорты.

"Сомневаюсь, стоит ли ехать в Египет в мае. На форумах информация противоречивая. Одни говорят, что погода комфортная, а другие - что там уже жара, и стоит выбрать вместо этого Средиземноморское побережье Турции", — говорит РБК-Украина киевлянка Ирина Якимчук.

Она отмечает, что ей удалось взять недельный отпуск во второй половине мая, но она не уверена, стоит ли выбирать на эти даты "бюджетный" Египет, чтобы на курорте "страдать от жары".

Будет ли отпуск комфортным, если ехать в Египет в мае и начале июня? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к экспертам и путешественникам.

Ветер и теплое море: когда стоит брать горящий тур

Туристка Яна Литовченко вернулась из отдыха в Хургаде 5 мая. Она отмечает, что уже сейчас там довольно жарко.

"Я ездила на пять дней. Погода была довольно переменчивой: немного ветра все же застала. Но даже во время ветра было тепло. Температура воздуха днем держалась на уровне 27-28 градусов тепла. Море - идеальной комфортной температуры. Как раз то, что нужно для полноценного отдыха", — говорит она.

Фото: Скоро температура воздуха в Египте значительно повысится, и отдыхать будет менее комфортно (pixaay.com)

По словам туристки, отдых в Египте в мае подойдет тем, кто предпочитает не лежать все время на солнце, а комбинировать отдых в тени и вне ее. Также в мае довольно комфортно ездить на экскурсии к пирамидам, говорит девушка.

"С другой стороны, уже скоро там будет намного жарче. Я бы советовала выбирать для отпуска именно первую половину мая. То есть, если вам попадается хороший вариант недорогого горящего тура, стоит не медлить, а брать его на ближайшие даты", — советует Яна.

Скоро наступит "серьезная" жара

В мае в Египте - больше отдыхающих, чем в предідущие месяцы: в этот период погода все еще довольно комфортная, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"С другой стороны, для определенной категории туристов здесь может быть уже не слишком комфортно. Те, кто едет в Египет с детьми или родителями в возрасте, не всегда из-за жары смогут попасть на экскурсии. На курортах Красного моря температура воздуха в мае может достигать 30-31 градуса тепла, а ночью - 21-22 градуса", — поясняет турагент.

Фото: В июне температура воздуха в Египте уже может достигать +40 градусов (booking.com)

В Египте в мае дешевле?

Турагент добавляет, что много туристов стремятся успеть отдохнуть в Египте на майские праздники: в это время у многих - длинные выходные, а в самой стране не так жарко.

"Но тем, кто едет с детьми или предпочитает активный отдых, я бы уже советовала подождать до осени, пока температура воздуха немного спадет. Если вы хотите в отпуск не раньше второй половины мая, выберите курорты Турции. Или - морское побережье в Украине, Грузию. Ведь уже к концу мая и началу июня температура в кое-каких локациях Египта может достигнуть 40 градусов тепла", — говорит она.

Принято считать: "плюс" отдыха в Египте в конце мая - в том, что туры туда могут дешеветь. Но в этом году ситуация немного отличается, обращает внимание специалист.

"Лучшим периодом для поездок в страну считаются октябрь и ноябрь. Днем тепло, ночью - тоже. Средняя температура воздуха - 27-28 градусов тепла в дневное время. С другой стороны, в этом году спрос на туры в Египет сохраняется и на вторую половину мая, поэтому туры существенно не дешевеют. Туроператоры цен пока не снижают", — резюмирует Любовь Чернега.

Впрочем, по ее словам, сегодня даже без снижения цен стоимость отдыха в Египте - очень приемлемая. К примеру, отдохнуть в одной из 3-звездочных гостиниц Хургады можно по цене от 7 2000 гривен за одну персону, если заказывать тур с питанием "завтрак и ужин" с прямым перелетом из Киева на 7 ночей.

К слову, путешествовать в Египет можно и самостоятельно, не покупая путевки у туркомпании. Для этого можно искать жилье на сайтах бронирования жилья.

Фото: Часто бюджетные варианты размещения можно найти не в крупных отелях, а на частных виллах или в гестхаусах (booking.com)

Многие уже давно знают о ресурсе booking.com, но не сравнивают при этом цен на других ресурсах. Тем временем на альтернативных интернет-площадках могут предлагать жилье туристам не только в отелях, но и в частных виллах или в гестхаусах. Цены на такое жилье тоже приятно удивляют: порой даже роскошный номер можно найти за 40 евро за ночь.

"Я обнаружил, что в дополнение к проживанию, хозяева в гостевых домах довольно часто предлагали дополнительные услуги, такие как завтрак и туры по местности, по очень разумным ценам. Один из моих замечательных хозяев приготовил традиционный горячий завтрак с чаем и кофе всего за 1 доллар США. Также такие люди охотно советуют гостям места, где можно недорого поесть и купить еду", — говорит блогер и путешественник, который ищет во время поездок бюджетные варианты проживания в отелях.

Предлагаем более детально почитать о том, к чему стоит готовиться при первой поездке в Египет и как сэкономить на проживании в гостинице.

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